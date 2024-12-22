https://crimea.ria.ru/20241222/13-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-chetyrekh-mashin-v-ivanovskoy-oblasti-1142844060.html

13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области

13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области - РИА Новости Крым, 22.12.2024

13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области

Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T16:55

2024-12-22T16:55

2024-12-22T16:56

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ МЧС по региону.По предварительным данным ведомства, пострадали 13 человек, 11 из них госпитализированы, двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ивановская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, новости, ивановская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)