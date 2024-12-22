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13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области - РИА Новости Крым, 22.12.2024
13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T16:55
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новости
ивановская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ МЧС по региону.По предварительным данным ведомства, пострадали 13 человек, 11 из них госпитализированы, двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, новости, ивановская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области

Тринадцать человек пострадали при столкновении 4 машин в Ивановской области

16:55 22.12.2024 (обновлено: 16:56 22.12.2024)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: село Пригородное, Родниковский район. По прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло столкновение четырех легковых автомобилей", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС.

По предварительным данным ведомства, пострадали 13 человек, 11 из них госпитализированы, двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших трое детей.
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ДТПНовостиИвановская областьПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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