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13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области - РИА Новости Крым, 22.12.2024
13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T16:55
2024-12-22T16:55
2024-12-22T16:56
дтп
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ивановская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Тринадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области, сообщило ГУ МЧС по региону.По предварительным данным ведомства, пострадали 13 человек, 11 из них госпитализированы, двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, новости, ивановская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
Тринадцать человек пострадали при столкновении 4 машин в Ивановской области
16:55 22.12.2024 (обновлено: 16:56 22.12.2024)