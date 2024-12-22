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Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек
Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек
В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости Крым, 22.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Собеседник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших есть ребенок.По информации Госавтоинспекции Москвы, водитель пожарного автомобиля "КамАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.
https://crimea.ria.ru/20241222/13-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-chetyrekh-mashin-v-ivanovskoy-oblasti-1142844060.html
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дтп, москва, происшествия, новости
Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек

В результате массового ДТП с автобусом и пожарной машиной в Москве пострадали 15 человек

22:47 22.12.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 - госпитализировали, из них два сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.
Собеседник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших есть ребенок.
По информации Госавтоинспекции Москвы, водитель пожарного автомобиля "КамАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.
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