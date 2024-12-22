https://crimea.ria.ru/20241222/massovoe-dtp-v-moskve-postradali-15-chelovek-1142847729.html

Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек

Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек

В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T22:47

2024-12-22T22:47

2024-12-22T22:47

дтп

москва

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Собеседник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших есть ребенок.По информации Госавтоинспекции Москвы, водитель пожарного автомобиля "КамАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.

https://crimea.ria.ru/20241222/13-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-chetyrekh-mashin-v-ivanovskoy-oblasti-1142844060.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, москва, происшествия, новости