https://crimea.ria.ru/20241222/rossiya-dekabrya-nachnet-gumanitarnye-postavki-elektrichestva-v-abkhaziyu-1142843132.html

Россия с декабря начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Россия с декабря начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Россия с декабря начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-22T15:49

2024-12-22T15:49

2024-12-23T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.В связи с этим в республике изменится график подачи электричества. Свет будут отключать на четыре часа в сутки, вместо одиннадцати как это было в последние недели."С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью", - говорится в сообщении пресс-службы "Черноморэнерго".Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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абхазия, энергетика, новости, россия, электросети, электроэнергия