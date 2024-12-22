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Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день
Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день
Президент Росси Владимир Путин назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической отрасли. Также он сообщил, что последует ответ на... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T21:55
2024-12-22T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Росси Владимир Путин назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической отрасли. Также он сообщил, что последует ответ на вражескую атаку на Казань. По видеосвязи глава государства принял участие в открытии новой трассы с выходом к Крымскому мосту. В Керчи и Ленинском районе продолжается уборка нефтепродуктов, которые дошли до побережья из Краснодарского края после крушения танкеров. На Орловскую область совершена массированная атака БПЛА, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано. В Забайкальском крае произошло столкновение двух поездов, с рельсов сошли 42 вагона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Создание "Орешника" - историческое событиеПрезидент России Владимир Путин назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической области. По его словам, ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия.Глава государства отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника". В Минобороны РФ выдвигали разные точки зрения по этому проекту. Путин присоединился к тем, кто считал, что эту ракетную систему нужно производить и испытать в боевых условиях.Ответ на атаку на КазаньВладимир Путин сделал заявление после атаки на Казань. По его словам, как бы кто ни старался чего-то разрушить в России, за это он столкнется с многократно большими разрушениями у себя и пожалеет еще о том, что пытается сделать в нашей стране. При этом глава государства уверен, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником.Новая трасса с выходом к Крымскому мостуОткрыта автодорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Она обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма. В ее открытии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.Кроме того, он сообщил о запуске скоростного подхода к Крымскому мосту. Он соединит трассу "Дон" и "Таврида", обеспечив бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Тем самым повысится транспортная доступность курортов Юга России.Ликвидация мазута на побережье КерчиВ Керчи продолжается ликвидация нефтепродуктов от потерпевших неделю назад крушение танкеров "Волгонефть". В город прибыли министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко и начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.Еременко сообщил, что на сегодня выявлено восемь участков загрязнения: семь в Керчи и один в Ленинском районе. К работам привлечены более 300 человек.В частности, в воскресенье активно шла уборка мазута на набережной Керчи, в районе крепости Ени-Кале, рядом с территорией детского лагеря "Космос" и других территориях. Постоянно ведется мониторинг обстановки.Остатки нефтепродуктов собирают вручную сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, отряда "КРЫМ-СПАС", им помогает техника 'Крымавтодора" и добровольцы - местные жители.Извлеченные с поверхности воды нефтепродукты собирают в мешки и отвозят на площадку для временного хранения в районе поселка Щелкино, откуда их увезут на утилизацию.Пожар в Орле после атаки БПЛАБеспилотники ВСУ атаковали Орловскую область. В результате произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.Всего средствами ПВО и РЭБ уничтожены 20 БПЛА. Благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий и оперативно локализовать, а затем полностью ликвидировать огонь. Пострадавших и значительных повреждений нет.Крушение поезда в ЗабайкальеСтолкновение двух грузовых поездов, в результате которого с рельсов сошли 42 вагона, произошло в Забайкальском крае. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго – 7 вагонов, груженных углем.На место выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, никто не пострадал. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://crimea.ria.ru/20241222/yemenskie-khusity-sdelali-zayavlenie-o-sbitom-palubnom-istrebitele-vms-ssha-1142845512.html
https://crimea.ria.ru/20241222/neustoychivaya-pogoda-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1142809341.html
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https://crimea.ria.ru/20241222/vertolet-vrezalsya-v-zdanie-bolnitsy-v-turtsii-1142832161.html
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главное за день, новости, общество, в мире, крым, новости крыма
Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день

Открытие трассы к Крымскому мосту и ликвидация мазута в Керчи после ЧП: главное за день

21:55 22.12.2024
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Росси Владимир Путин назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической отрасли. Также он сообщил, что последует ответ на вражескую атаку на Казань. По видеосвязи глава государства принял участие в открытии новой трассы с выходом к Крымскому мосту. В Керчи и Ленинском районе продолжается уборка нефтепродуктов, которые дошли до побережья из Краснодарского края после крушения танкеров. На Орловскую область совершена массированная атака БПЛА, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано. В Забайкальском крае произошло столкновение двух поездов, с рельсов сошли 42 вагона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Создание "Орешника" - историческое событие

Президент России Владимир Путин назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической области. По его словам, ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия.
Глава государства отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника". В Минобороны РФ выдвигали разные точки зрения по этому проекту. Путин присоединился к тем, кто считал, что эту ракетную систему нужно производить и испытать в боевых условиях.
Самолет ВВС США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Вчера, 18:24
Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США

Ответ на атаку на Казань

Владимир Путин сделал заявление после атаки на Казань. По его словам, как бы кто ни старался чего-то разрушить в России, за это он столкнется с многократно большими разрушениями у себя и пожалеет еще о том, что пытается сделать в нашей стране. При этом глава государства уверен, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Вчера, 20:15Радио "Спутник в Крыму"
Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю

Новая трасса с выходом к Крымскому мосту

Открыта автодорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Она обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма. В ее открытии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.
Кроме того, он сообщил о запуске скоростного подхода к Крымскому мосту. Он соединит трассу "Дон" и "Таврида", обеспечив бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Тем самым повысится транспортная доступность курортов Юга России.
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Вчера, 13:21
Как в Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - репортаж

Ликвидация мазута на побережье Керчи

В Керчи продолжается ликвидация нефтепродуктов от потерпевших неделю назад крушение танкеров "Волгонефть". В город прибыли министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко и начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.
Еременко сообщил, что на сегодня выявлено восемь участков загрязнения: семь в Керчи и один в Ленинском районе. К работам привлечены более 300 человек.
В частности, в воскресенье активно шла уборка мазута на набережной Керчи, в районе крепости Ени-Кале, рядом с территорией детского лагеря "Космос" и других территориях. Постоянно ведется мониторинг обстановки.
Остатки нефтепродуктов собирают вручную сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, отряда "КРЫМ-СПАС", им помогает техника 'Крымавтодора" и добровольцы - местные жители.
Извлеченные с поверхности воды нефтепродукты собирают в мешки и отвозят на площадку для временного хранения в районе поселка Щелкино, откуда их увезут на утилизацию.
Водолаз - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Вчера, 21:25
В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера

Пожар в Орле после атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую область. В результате произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.
Всего средствами ПВО и РЭБ уничтожены 20 БПЛА. Благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий и оперативно локализовать, а затем полностью ликвидировать огонь. Пострадавших и значительных повреждений нет.
Место происшествия, где вертолет потерпел крушение после того, как врезался в здание больницы в турецком городе Мугла
Вчера, 11:05
Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека

Крушение поезда в Забайкалье

Столкновение двух грузовых поездов, в результате которого с рельсов сошли 42 вагона, произошло в Забайкальском крае. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго – 7 вагонов, груженных углем.
На место выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, никто не пострадал. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Александр Бобриков
Вчера, 18:05
Опасная вакансия: крымчан предупредили о новой схеме мошенничества
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