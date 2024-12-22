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Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США
Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США
Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Великобритании и США, сбив палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T18:24
2024-12-22T18:27
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красное море
новости
происшествия
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СИМФЕРОРОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Великобритании и США, сбив палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил официальный спикер "Ансар Алла" Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира"."В ходе операции был сбит самолет F/A-18 в ходе попыток истребителей отразить атаку (на авианосец ВСМ США - ред.)", - сказал Сарии.По словам спикера, хуситы отразили атаку сил США и Великобритании на Йемен, атаковав авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. "В операции было задействовано 8 крылатых ракет и 17 беспилотников", - уточнил он.Сарии отметил, что большая часть боевых самолетов покинули воздушное пространство Йемена и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отразить атаку на авианосец."Авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов", - добавил Сарии.Ранее сообщалось, что истребитель F/A-18 взлетел с авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов и был сбит по ошибке. Оба пилота успели катапультироваться, их нашли живыми.В субботу вечером авиация Израила и США нанесла несколько авиаударов по военным позициям хуситов в Йемене, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.В центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары были нанесены после того, как в субботу хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, из-за которого были ранены 14 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241222/raketnyy-kreyser-ssha-po-oshibke-sbil-amerikanskiy-istrebitel-fa-18-1142830082.html
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в мире, сша, красное море, новости, происшествия, самолет
Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США

Йеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США в Красном море

18:24 22.12.2024 (обновлено: 18:27 22.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США. Архивное фото
Самолет ВВС США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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СИМФЕРОРОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Великобритании и США, сбив палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил официальный спикер "Ансар Алла" Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира".
"В ходе операции был сбит самолет F/A-18 в ходе попыток истребителей отразить атаку (на авианосец ВСМ США - ред.)", - сказал Сарии.
По словам спикера, хуситы отразили атаку сил США и Великобритании на Йемен, атаковав авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. "В операции было задействовано 8 крылатых ракет и 17 беспилотников", - уточнил он.
Сарии отметил, что большая часть боевых самолетов покинули воздушное пространство Йемена и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отразить атаку на авианосец.
"Авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов", - добавил Сарии.
Ранее сообщалось, что истребитель F/A-18 взлетел с авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов и был сбит по ошибке. Оба пилота успели катапультироваться, их нашли живыми.
В субботу вечером авиация Израила и США нанесла несколько авиаударов по военным позициям хуситов в Йемене, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.
В центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США были ракетный склад и операционный центр хуситов.
Новые удары были нанесены после того, как в субботу хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, из-за которого были ранены 14 человек.
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Вчера, 08:17
Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18
 
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