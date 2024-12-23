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Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник
Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник Крым еще будет под влиянием южного циклона. Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, местами сильные осадки. Днем дождь пройдет в отдельных... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T00:01
2024-12-23T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В понедельник Крым еще будет под влиянием южного циклона. Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, местами сильные осадки. Днем дождь пройдет в отдельных районах. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8…+10.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +10...+12.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью +5...+7, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник пройдут дожди с мокрым снегом и местами туман

00:01 23.12.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяЛистья в изморози
Листья в изморози
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В понедельник Крым еще будет под влиянием южного циклона. Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, местами сильные осадки. Днем дождь пройдет в отдельных районах. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в горах около нуля, днем +7…+12, в горах +1…+6 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8…+10.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +10...+12.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью +5...+7, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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