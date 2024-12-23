https://crimea.ria.ru/20241223/dozhdi-s-mokrym-snegom-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1142841201.html

Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник

Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник Крым еще будет под влиянием южного циклона. Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, местами сильные осадки. Днем дождь пройдет в отдельных... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T00:01

2024-12-23T00:01

2024-12-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142743197_0:108:876:601_1920x0_80_0_0_9817f6d008cb6d784a38c3e6419dbb49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В понедельник Крым еще будет под влиянием южного циклона. Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, местами сильные осадки. Днем дождь пройдет в отдельных районах. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8…+10.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +10...+12.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью +5...+7, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр