https://crimea.ria.ru/20241222/posledstviya-krusheniya-tankerov-v-kerchenskom-prolive-pogibli-11-delfinov-1142846511.html

Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов

Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов

В Краснодарском крае погибли 11 дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T20:31

2024-12-22T20:31

2024-12-22T20:31

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

дельфины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае погибли 11 дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора научно-экологического центра "Дельфа" Татьяну Белей."Шесть на берегу. Два в воде - это в Новоросийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - рассказала эколог.Тело погибшей молодой азовки нашли волонтеры в среду. Животное было полностью в мазуте, которым было забито дыхало. Позже еще одно тело азовки в мазуте нашли в Азовском море.Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что волонтеры из региона отправились на помощь для спасения птиц.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеСудьба спасенных птиц в Анапе после ЧП с танкерамиВ Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, дельфины , новости