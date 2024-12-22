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Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов
Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов
В Краснодарском крае погибли 11 дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T20:31
2024-12-22T20:31
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
дельфины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае погибли 11 дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора научно-экологического центра "Дельфа" Татьяну Белей."Шесть на берегу. Два в воде - это в Новоросийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - рассказала эколог.Тело погибшей молодой азовки нашли волонтеры в среду. Животное было полностью в мазуте, которым было забито дыхало. Позже еще одно тело азовки в мазуте нашли в Азовском море.Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что волонтеры из региона отправились на помощь для спасения птиц.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеСудьба спасенных птиц в Анапе после ЧП с танкерамиВ Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, дельфины , новости
Последствия крушения танкеров в Керченском проливе: погибли 11 дельфинов

11 дельфинов погибли после ЧП из-за крушения танкеров в Керченском проливе

20:31 22.12.2024
 
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае погибли 11 дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора научно-экологического центра "Дельфа" Татьяну Белей.
"Шесть на берегу. Два в воде - это в Новоросийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - рассказала эколог.
Тело погибшей молодой азовки нашли волонтеры в среду. Животное было полностью в мазуте, которым было забито дыхало. Позже еще одно тело азовки в мазуте нашли в Азовском море.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что волонтеры из региона отправились на помощь для спасения птиц.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаДельфиныНовости
 
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