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Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241218/delfiny-mogut-postradat-ot-razliva-mazuta-v-kerchenskom-prolive-1142699683.html
Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе
Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе
Устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T06:31
2024-12-18T06:31
эксклюзивы риа новости крым
крым
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
керченский пролив
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
инбюм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов."Выходит рыба из Азовского моря в Черное, а за ней идут стаи дельфинов. В Керченском проливе их устойчивые стаи. Там рыбы обитают в зимнее время, пережидают холодный период. То есть это регион обитания и дельфинов, так как они привязаны к объекту питания", – рассказал Алемов.Он уточнил, что речь идет о трех краснокнижных видах дельфинов: черноморской афалине, белобочке и азовке, или морской свинье.В случае загрязнения рыбы нефтепродуктами, токсичные химические вещества попадают в организм дельфинов и рискуют задержаться там надолго, приводя к заболеваниям и, не исключено, ранней гибели, сказал ученый.Помимо этого, при попадании в пятна нефтепродуктов, разлившиеся в воде, у дельфинов могут начаться проблемы с кожей, добавил он. Разного рода заболевания способны спровоцировать преждевременную гибель животных и уменьшение популяции, констатировал ученый.Алемов отметил, что ученые Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского фиксируют передвижение дельфинов, и через некоторое время смогут сказать, как ситуация отразилась на популяции.Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.17 декабря в Морспасслужбе сообщили, что сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть", находящийся в районе порта Кавказ в Керченском проливе.В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива, потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на КубаниУченые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазутаМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
крым
черное море
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крым, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, керченский пролив, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, инбюм, дельфины , новости крыма, мнения, животные
Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе

Дельфинам угрожает разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров – ученый

06:31 18.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибрежный лов рыбы в Севастополе
Прибрежный лов рыбы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.
"Выходит рыба из Азовского моря в Черное, а за ней идут стаи дельфинов. В Керченском проливе их устойчивые стаи. Там рыбы обитают в зимнее время, пережидают холодный период. То есть это регион обитания и дельфинов, так как они привязаны к объекту питания", – рассказал Алемов.
Он уточнил, что речь идет о трех краснокнижных видах дельфинов: черноморской афалине, белобочке и азовке, или морской свинье.
В случае загрязнения рыбы нефтепродуктами, токсичные химические вещества попадают в организм дельфинов и рискуют задержаться там надолго, приводя к заболеваниям и, не исключено, ранней гибели, сказал ученый.
"Это не резкое отравление. Но нефтепродукты, особенно тяжелые, являются канцерогенными веществами. А у дельфинов очень большой жировой запас, и эти нефтепродукты могут накапливаться в тканях, что в долгосрочной перспективе может очень негативно сказываться", – пояснил Алемов.
Помимо этого, при попадании в пятна нефтепродуктов, разлившиеся в воде, у дельфинов могут начаться проблемы с кожей, добавил он. Разного рода заболевания способны спровоцировать преждевременную гибель животных и уменьшение популяции, констатировал ученый.
Алемов отметил, что ученые Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского фиксируют передвижение дельфинов, и через некоторое время смогут сказать, как ситуация отразилась на популяции.
Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.
17 декабря в Морспасслужбе сообщили, что сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть", находящийся в районе порта Кавказ в Керченском проливе.
В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива, потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЧерное мореКерченский проливПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеИнБЮМДельфиныНовости КрымаМненияЖивотные
 
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