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Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани
Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани
Еще в пяти населенных пунктах Краснодарского края введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T14:41
2024-12-17T14:43
разлив нефтепродуктов в черном море
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
экология
режим чс
краснодарский край
черное море
керченский пролив
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Еще в пяти населенных пунктах Краснодарского края введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О этом сообщает краевой оперштаб.Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что очистка береговой полосы осложняется погодными условиями."Сейчас спасатели на пляжной территории поселка Веселовка собирают в мешки песок со следами нефтепродуктов. Всего на этом участке пляжа в настоящий момент работают более 90 спасателей и 16 единиц техники", – сказал глава района.Кроме того, по его информации, в оперативном штабе администрации формируются группы волонтеров, которым проведут инструктаж. Все необходимые средства и техника приведены в готовность, отметил Бабенков.Ранее в мэрии Анапы сообщили, что введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны КрымаИз-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовностиНа Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефти
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разлив нефтепродуктов в черном море, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, режим чс, краснодарский край, черное море, керченский пролив, кубань, происшествия
Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани

На Кубани из-за разлива мазута ввели режим ЧС еще в пяти населенных пунктах региона

14:41 17.12.2024 (обновлено: 14:43 17.12.2024)
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Еще в пяти населенных пунктах Краснодарского края введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О этом сообщает краевой оперштаб.

"В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской Анапы из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера", – говорится в сообщении.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что очистка береговой полосы осложняется погодными условиями.
"Сейчас спасатели на пляжной территории поселка Веселовка собирают в мешки песок со следами нефтепродуктов. Всего на этом участке пляжа в настоящий момент работают более 90 спасателей и 16 единиц техники", – сказал глава района.
Кроме того, по его информации, в оперативном штабе администрации формируются группы волонтеров, которым проведут инструктаж. Все необходимые средства и техника приведены в готовность, отметил Бабенков.
Ранее в мэрии Анапы сообщили, что введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.
В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЭкологияРежим ЧСКраснодарский крайЧерное мореКерченский проливКубаньПроисшествия
 
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