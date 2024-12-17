Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани
На Кубани из-за разлива мазута ввели режим ЧС еще в пяти населенных пунктах региона
14:41 17.12.2024 (обновлено: 14:43 17.12.2024)
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Еще в пяти населенных пунктах Краснодарского края введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О этом сообщает краевой оперштаб.
"В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской Анапы из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера", – говорится в сообщении.
Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что очистка береговой полосы осложняется погодными условиями.
"Сейчас спасатели на пляжной территории поселка Веселовка собирают в мешки песок со следами нефтепродуктов. Всего на этом участке пляжа в настоящий момент работают более 90 спасателей и 16 единиц техники", – сказал глава района.
Кроме того, по его информации, в оперативном штабе администрации формируются группы волонтеров, которым проведут инструктаж. Все необходимые средства и техника приведены в готовность, отметил Бабенков.
Ранее в мэрии Анапы сообщили, что введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.
В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае.
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