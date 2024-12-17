https://crimea.ria.ru/20241217/pochti-tonnu-nefteproduktov-sobrali-s-beregovoy-cherty-na-kubani-1142694475.html

Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани

Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О предварительных... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T17:38

2024-12-17T17:38

2024-12-17T17:38

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

краснодарский край

морспасслужба

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О предварительных итогах сообщает Морспасслужба.По информации начальника аварийного-спасательного формирования Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антона Мурадьянца, максимальное сосредоточение нефтепродуктов находится вблизи станицы Благовещенская.В ближайшее время планируют установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы. Это должно защитить лиман в районе станицы Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами.Кроме того, проводятся расчеты по моделированию распространения загрязнения при возможной разгерметизации танков аварийного судна "Волгонефть-239". Это позволяет прогнозировать перемещение нефтяного пятна на поверхности вод.Также ведется спутниковый мониторинг для обнаружения загрязнения нефтепродуктами районов Черного моря, в том числе и разрозненных нефтяных пятен.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье.В мэрии Анапы сообщили, что введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Позже его ввели еще в нескольких населенных пунктах Кубани.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны КрымаИз-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, морспасслужба, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости