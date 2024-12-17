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Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани
Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани
В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О предварительных... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T17:38
2024-12-17T17:38
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
краснодарский край
морспасслужба
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О предварительных итогах сообщает Морспасслужба.По информации начальника аварийного-спасательного формирования Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антона Мурадьянца, максимальное сосредоточение нефтепродуктов находится вблизи станицы Благовещенская.В ближайшее время планируют установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы. Это должно защитить лиман в районе станицы Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами.Кроме того, проводятся расчеты по моделированию распространения загрязнения при возможной разгерметизации танков аварийного судна "Волгонефть-239". Это позволяет прогнозировать перемещение нефтяного пятна на поверхности вод.Также ведется спутниковый мониторинг для обнаружения загрязнения нефтепродуктами районов Черного моря, в том числе и разрозненных нефтяных пятен.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье.В мэрии Анапы сообщили, что введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Позже его ввели еще в нескольких населенных пунктах Кубани.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны КрымаИз-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, морспасслужба, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости
Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани

Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты в Краснодарском крае

17:38 17.12.2024
 
© МорспассслужбаЛиквидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
© Морспассслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О предварительных итогах сообщает Морспасслужба.
"Спасатели Морспасслужбы совместно с коллегами из МЧС приступили к ликвидации (последствий загрязнения - ред.). На данный момент спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты", - говорится в сообщении.
По информации начальника аварийного-спасательного формирования Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антона Мурадьянца, максимальное сосредоточение нефтепродуктов находится вблизи станицы Благовещенская.
В ближайшее время планируют установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы. Это должно защитить лиман в районе станицы Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами.
Кроме того, проводятся расчеты по моделированию распространения загрязнения при возможной разгерметизации танков аварийного судна "Волгонефть-239". Это позволяет прогнозировать перемещение нефтяного пятна на поверхности вод.
Также ведется спутниковый мониторинг для обнаружения загрязнения нефтепродуктами районов Черного моря, в том числе и разрозненных нефтяных пятен.
© МорспассслужбаКерченский пролив после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" (снимки со спутника)
Керченский пролив после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров Волгонефть-212 и Волгонефть-239 (снимки со спутника)
© Морспассслужба
Керченский пролив после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" (снимки со спутника)
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье.
В мэрии Анапы сообщили, что введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Позже его ввели еще в нескольких населенных пунктах Кубани.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.
В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКраснодарский крайМорспасслужбаПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовости
 
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