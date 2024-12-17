https://crimea.ria.ru/20241217/rezhim-chs-vveden-v-anape-iz-za-razliva-nefteproduktov-na-poberezhe--1142682199.html

Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье

Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье

В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщает мэрия города. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T13:40

2024-12-17T13:40

2024-12-17T14:11

мчс краснодарского края

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

анапа

режим чс

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщает мэрия города. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры.На Кубани во вторник утром спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. В четырех населенных пунктах Кубани был введен режим повышенной готовности. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧППосле крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ

краснодарский край

анапа

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, анапа, режим чс, экология, разлив нефтепродуктов в черном море