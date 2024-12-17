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Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье
Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье
В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщает мэрия города. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T13:40
2024-12-17T14:11
мчс краснодарского края
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
анапа
режим чс
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщает мэрия города. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры.На Кубани во вторник утром спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. В четырех населенных пунктах Кубани был введен режим повышенной готовности. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧППосле крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
краснодарский край
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мчс краснодарского края, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, анапа, режим чс, экология, разлив нефтепродуктов в черном море
Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье

В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье

13:40 17.12.2024 (обновлено: 14:11 17.12.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщает мэрия города.
"В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры.
На Кубани во вторник утром спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. В четырех населенных пунктах Кубани был введен режим повышенной готовности. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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МЧС Краснодарского краяКраснодарский крайТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеАнапаРежим ЧСЭкологияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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