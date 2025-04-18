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Когда в Ялте отключат отопление - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Когда в Ялте отключат отопление
Когда в Ялте отключат отопление - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Когда в Ялте отключат отопление
Отопительный сезон в Ялте закончится в начале следующей недели, при этом школы, детсады и больницы будут протапливать по заявкам. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T12:09
2025-04-18T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Ялте закончится в начале следующей недели, при этом школы, детсады и больницы будут протапливать по заявкам. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Оценивая прошедший отопительный сезон, Павленко отметила, что в целом он прошел без сбоев, и даже несколько задержался из-за апрельского похолодания, которое стало нетипичным для ЮБК.Все теплопоставляющие организации начинают готовиться к следующему отопительному сезону, уточнила мэр, призвав ялтинцев вовремя оплачивать услуги теплоснабжения и не накапливать долгов.В марте кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматикиКрымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублейВ Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов
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Когда в Ялте отключат отопление

В Ялте отопительный сезон завершится 22 апреля - мэр

12:09 18.04.2025
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Ялте закончится в начале следующей недели, при этом школы, детсады и больницы будут протапливать по заявкам. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Уже 22 апреля отапливать жилфонд прекращаем, социальную сферу (детсады, школы, медицинские и культурные учреждения) оставляем в режиме протопки и по заявкам", - написала она в своем Telegram-канале.
Оценивая прошедший отопительный сезон, Павленко отметила, что в целом он прошел без сбоев, и даже несколько задержался из-за апрельского похолодания, которое стало нетипичным для ЮБК.
Все теплопоставляющие организации начинают готовиться к следующему отопительному сезону, уточнила мэр, призвав ялтинцев вовремя оплачивать услуги теплоснабжения и не накапливать долгов.
В марте кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года.
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