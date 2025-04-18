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Когда в Ялте отключат отопление

Когда в Ялте отключат отопление - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Когда в Ялте отключат отопление

Отопительный сезон в Ялте закончится в начале следующей недели, при этом школы, детсады и больницы будут протапливать по заявкам. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T12:09

2025-04-18T12:09

2025-04-18T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Ялте закончится в начале следующей недели, при этом школы, детсады и больницы будут протапливать по заявкам. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Оценивая прошедший отопительный сезон, Павленко отметила, что в целом он прошел без сбоев, и даже несколько задержался из-за апрельского похолодания, которое стало нетипичным для ЮБК.Все теплопоставляющие организации начинают готовиться к следующему отопительному сезону, уточнила мэр, призвав ялтинцев вовремя оплачивать услуги теплоснабжения и не накапливать долгов.В марте кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматикиКрымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублейВ Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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