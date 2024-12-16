https://crimea.ria.ru/20241216/mazut-na-dne--o-situatsii-v-kerchenskom-prolive-rasskazali-v-minprirody-rf-1142653850.html

Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ

Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ

Часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T18:01

2024-12-16T18:01

2024-12-16T18:01

минприроды рф

морспасслужба

росприроднадзор

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который находится на месте ЧП.И подчеркнул, что главная задача сейчас – патрулировать, чтобы вовремя обнаружить пятна на поверхности воды, оперативно их ликвидировать и не допустить попадания на берег.По его словам, специалисты Росприроднадзора дислоцировали лаборатории и готовы, когда наладится погода, выполнить необходимые лабораторные замеры.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП сообщил, что ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено.На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии сообщал, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минприроды рф, морспасслужба, росприроднадзор, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, происшествия