Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
Мазут после крушения танкеров в Керченском проливе остается на дне судов – Минприроды РФ
© Министерство природных ресурсов и экологии РоссииМесто крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Скриншот видео
© Министерство природных ресурсов и экологии России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который находится на месте ЧП.
"Пока рано говорить, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря. Из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из Морспасслужбы, которые обследуют останки судов, дадут свои заключения", – сказал он журналистам.
И подчеркнул, что главная задача сейчас – патрулировать, чтобы вовремя обнаружить пятна на поверхности воды, оперативно их ликвидировать и не допустить попадания на берег.
По его словам, специалисты Росприроднадзора дислоцировали лаборатории и готовы, когда наладится погода, выполнить необходимые лабораторные замеры.
"Ситуация на контроле. Организовано патрулирование не только водной глади. Завершается облет. Пятен на данный момент обнаружено", – сказал министр.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП сообщил, что ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено.
На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии сообщал, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.
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