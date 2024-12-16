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Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
Часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T18:01
2024-12-16T18:01
минприроды рф
морспасслужба
росприроднадзор
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который находится на месте ЧП.И подчеркнул, что главная задача сейчас – патрулировать, чтобы вовремя обнаружить пятна на поверхности воды, оперативно их ликвидировать и не допустить попадания на берег.По его словам, специалисты Росприроднадзора дислоцировали лаборатории и готовы, когда наладится погода, выполнить необходимые лабораторные замеры.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП сообщил, что ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено.На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии сообщал, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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минприроды рф, морспасслужба, росприроднадзор, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, происшествия
Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ

Мазут после крушения танкеров в Керченском проливе остается на дне судов – Минприроды РФ

18:01 16.12.2024
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РоссииМесто крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Скриншот видео
Место крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Скриншот видео
© Министерство природных ресурсов и экологии России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение в Керченском проливе, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который находится на месте ЧП.

"Пока рано говорить, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря. Из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из Морспасслужбы, которые обследуют останки судов, дадут свои заключения", – сказал он журналистам.

И подчеркнул, что главная задача сейчас – патрулировать, чтобы вовремя обнаружить пятна на поверхности воды, оперативно их ликвидировать и не допустить попадания на берег.
По его словам, специалисты Росприроднадзора дислоцировали лаборатории и готовы, когда наладится погода, выполнить необходимые лабораторные замеры.
"Ситуация на контроле. Организовано патрулирование не только водной глади. Завершается облет. Пятен на данный момент обнаружено", – сказал министр.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП сообщил, что ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено.
На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии сообщал, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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Минприроды РФМорспасслужбаРосприроднадзорНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливПроисшествия
 
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