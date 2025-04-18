https://crimea.ria.ru/20250418/eks-mer-simferopolya-zastupaet-na-sluzhbu-dobrovoltsem-v-bars-1145782568.html

Экс-мэр Симферополя заступает на службу добровольцем в "Барс"

Экс-мэр Симферополя заступает на службу добровольцем в "Барс" - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Экс-мэр Симферополя заступает на службу добровольцем в "Барс"

Бывший мэр Симферополя, а ныне глава администрации Белгорода Валентин Демидов заявил, что идет служить в добровольческое формирование "Барс-Белгород". Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T11:58

2025-04-18T11:58

2025-04-18T12:05

белгород

валентин демидов

добровольцы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Бывший мэр Симферополя, а ныне глава администрации Белгорода Валентин Демидов заявил, что идет служить в добровольческое формирование "Барс-Белгород". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Белгород уже в течение нескольких лет сталкивается с угрозами атак ВСУ. И большую роль в защите города и региона играют подразделения добровольцев.Он уточнил, что выходит на службу с 21 апреля. "Уверен, этот опыт будет полезен в будущем на моем рабочем месте", - добавил Демидов.Валентин Демидов долгое время жил и работал в Крыму, возглавляя в разные годы администрацию Армянска, Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Был министром экономического развития Республики Крым. В сентябре 2020 года назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя, затем возглавил ее.В Белгородскую область Демидов переехал в 2022 году, был референтом губернатора Белгородской области по правовым вопросам, советником мэра Белгорода, затем его первым заместителем. В январе 2023 года по результатам конкурса назначен на должность главы администрации (мэра) города Белгорода. Награжден медалями "За возвращение Крыма" и "За защиту Республики Крым".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

https://crimea.ria.ru/20250212/drony-nad-krymom-i-okhrana-perimetra----yarkie-kadry-ucheniy-barsov-1144119514.html

белгород

белгородская область

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белгород, валентин демидов, добровольцы, безопасность, белгородская область, новости