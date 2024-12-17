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Санавиации Крыма 70 лет – сколько людей спасены с начала года

Санавиации Крыма 70 лет – сколько людей спасены с начала года - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Санавиации Крыма 70 лет – сколько людей спасены с начала года

17 декабря исполняется 70 лет со дня основания санитарной авиации Крыма. Сегодня экстренным спасением жителей и гостей полуострова занимаются специалисты... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T17:46

2024-12-17T17:46

2024-12-17T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. 17 декабря исполняется 70 лет со дня основания санитарной авиации Крыма. Сегодня экстренным спасением жителей и гостей полуострова занимаются специалисты отделения консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В республиканском минздраве рассказали РИА Новости Крым об итогах работы за год.Санавиация Крыма сегодняВ министерстве уточняют, что 6 057 консультаций проведены с помощью телемедицины, 3 144 были очными, оказана помощь 579 детям.Для сравнения в 2023 году за аналогичный период были проведены 8 856 консультаций, 692 оперативных вмешательств, 23 из них детям. Эвакуированы 1 364 пациентов, включая 464 детей.Пациентов эвакуируют как в медицинские организации Республики Крым, так и в федеральные центры. В минздраве уточнили, что в связи с проведением специальной военной операции в регионе действует запрет на осуществление вылетов санитарной авиации. Выезды медицинских специалистов осуществляются наземным транспортом.Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале сообщил, что после возвращения Крыма в Россию в республике появились новые возможности для своевременного оказания качественной медицинской помощи.Также он уточнил, что за десять лет автопарк пополнился более чем 30 специализированными автомобилями.История санавиации Крыма17 декабря 1954 года при областной клинической больнице им. Н.А. Семашко было создано отделение санитарной авиации. Тогда на вызовы отправлялись два санитарных автомобилях и один самолет, рассказали в минздраве РК.В 1963 году на вызовы стали выезжать автомобили РАФ и "Волга". Были случаи, когда врачи отправлялись к пациентам рейсовыми самолетами. С 1969 года к вылетам привлекались вертолеты аэропорта "Заводское", поскольку они могли садиться вблизи учреждений здравоохранения Крыма и непосредственно на территории больниц при снежных заносах и труднопроходимых дорогах.Сегодня в круглосуточном режиме выполняют оперативные вмешательства, оказывают терапевтическую, реанимационную помощь, проводят медицинскую эвакуацию пациентов за пределы региона специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи".Также они оказывают экстренную специализированную медицинскую помощь пациентам, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Крыма.Всего за 70 лет работы службы выездной экстренной медицинской консультативной помощи Крыма выполнены более 150 тысяч вызовов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияВ Севастополе увеличили количество бригад скорой помощиКак работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы

https://crimea.ria.ru/20240526/v-zhizni-vazhno-nayti-neravnodushnogo-vracha-istoriya-semi-medikov-iz-kryma-1137494918.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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