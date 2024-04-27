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В Севастополе увеличили количество бригад скорой помощи

В Севастополе увеличили количество бригад скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.04.2024

В Севастополе увеличили количество бригад скорой помощи

В результате реорганизации структуры скорой помощи в Севастополе увеличено количество выездных бригад медиков, что немаловажно в преддверии курортного сезона... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T19:02

2024-04-27T19:02

2024-04-27T19:04

севастополь

скорая помощь

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новости крыма

дмитрий евдокимов

врач

кадры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В результате реорганизации структуры скорой помощи в Севастополе увеличено количество выездных бригад медиков, что немаловажно в преддверии курортного сезона. Об этом журналистам сообщил главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Дмитрий Евдокимов.На сегодняшний день в Севастополе скорая помощь включает в себя центральную станцию, пять подстанций и четыре пункта базирования. Медики выезжают на вызовы на 49 автомобилях, есть также 25% резерв транспорта на случай чрезвычайной ситуации, отметил главврач.Самым важным вопросом остается кадровое обеспечение, подчеркнул Евдокимов. По его словам, число врачей и среднего медперсонала скорой помощи в этом году удалось нарастить, хоть и незначительно. Этому также поспособствовало сотрудничество с единственным в Севастополе профильным средним специальным учебным заведением – медицинским колледжем им. Жени Дерюгиной.В результате в городе увеличилось число бригад скорой, добавил он. Сейчас в Севастополе работает 28 бригад общего профиля: восемь врачебных и 20 фельдшерских. Кроме того, есть четыре специализированные. В том числе новая – дополнительная, которая будет очень полезна в курортный сезон, сказал Евдокимов.По его словам, средняя нагрузка на бригаду в день – 12 вызовов. Но характеризовать работу медиков скорой помощи цифрами не очень корректно, заметил главврач."За полчаса можно обслужить одного пациента с температурой, зайти в соседний подъезд – и еще один вызов сделать. А можно съездить в Качу, например, на тяжелого больного, в ДТП оказать помощь людям, отвезти в больницу, все оформить, и этот вызов может длиться несколько часов. Могу сказать, что нагрузка серьезная, ответственность большая, количество экстренных вызовов тоже большое. Никто не расслабляется – все постоянно работают", – подытожил Евдокимов.Он подчеркнул, что в Севастополе функционирует единый оперативный отдел (номер для вызова – 103), который, "не взирая на привязку автомобиля к какой-то подстанции, в любом случае ближайшую машину на экстренный вызов направляет".Ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Галина Буглак рассказала о работе скорой помощи в Крыму, в том числе о сложностях с формированием специализированных бригад в республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на майские праздники будут работать больницы и поликлиники КрымаСистема оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствованаПочему в Крыму не хватает врачей скорой помощи

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, дмитрий евдокимов, врач, кадры