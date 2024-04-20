https://crimea.ria.ru/20240420/sistema-okazaniya-ekstrennoy-medpomoschi-v-rossii-budet-usovershenstvovana-1136716553.html

Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована

Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована

Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T13:38

2024-04-20T13:38

2024-04-20T13:38

владимир путин (политик)

россия

здоровье

здравоохранение в россии

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Доклад необходимо подготовить до 1 июля.Глава государства поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС. Также Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение ПутинаПутин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, здоровье, здравоохранение в россии, скорая помощь