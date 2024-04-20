Рейтинг@Mail.ru
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240420/sistema-okazaniya-ekstrennoy-medpomoschi-v-rossii-budet-usovershenstvovana-1136716553.html
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:38
2024-04-20T13:38
владимир путин (политик)
россия
здоровье
здравоохранение в россии
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/70/1107757035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fb09899d8279478b515bae74d7e1c36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Доклад необходимо подготовить до 1 июля.Глава государства поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС. Также Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение ПутинаПутин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/70/1107757035_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_c483bafc9c734c66010958e41134e128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, здоровье, здравоохранение в россии, скорая помощь
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована

В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи – поручение Путина

13:38 20.04.2024
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года федерального проекта, направленного на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Доклад необходимо подготовить до 1 июля.
Глава государства поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС. Также Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина
Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииСкорая помощь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
13:43ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
13:38Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
13:18Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина
13:03Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ
13:01ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
12:52Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина
12:32Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам
12:26Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина
12:16Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина
12:05Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
11:54В Сакском районе пресекли факт нарушения миграционного законодательства
11:32На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога
11:11Какие мосты в Крыму требуют ремонта и реконструкции
10:33Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:07Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов"
09:32Взрывы на Украине: какие объекты поражены
09:11Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ
08:56Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования
08:38Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотниками
Лента новостейМолния