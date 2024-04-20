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Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:38
2024-04-20T13:38
2024-04-20T13:38
владимир путин (политик)
россия
здоровье
здравоохранение в россии
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Доклад необходимо подготовить до 1 июля.Глава государства поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС. Также Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение ПутинаПутин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, здоровье, здравоохранение в россии, скорая помощь
Система оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствована
В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи – поручение Путина