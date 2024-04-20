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Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Азово-Черноморском, Западном и... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T12:05
2024-04-20T12:05
2024-04-20T12:06
владимир путин (политик)
михаил мишустин
правительство россии
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рыболовство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Азово-Черноморском, Западном и Волжско-Каспийском бассейнах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Также глава государства поручил кабмину принять меры по стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию.Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о мерах по реализации данных поручений должен быть представлен до 1 сентября текущего года.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о планах властей региона возродить рыбопромышленное предприятие "Атлантика", которое являлось рыбопромышленным предприятием полного цикла – от вылова до переработки. По его словам, сейчас складывается ситуация, которая может позволить возродить завод.По данным Росрыболовства, за первый квартал текущего года общий вылов водно-биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне составил порядка 8 тысяч тонн, что на 600 тон больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную массу составляет черноморская хамса и азовская тюлька.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
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владимир путин (политик), михаил мишустин, правительство россии, новости, азовское море, черное море, рыболовство, кремль
Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
Путин поручил принять меры по обновлению Азово-Черноморского рыбопромыслового флота
12:05 20.04.2024 (обновлено: 12:06 20.04.2024)