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Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе

Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе

Возможность возрождения рыбопромышленного предприятия "Атлантика" рассматривают в Севастополе. Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T16:48

2024-01-09T16:48

2024-01-09T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Возможность возрождения рыбопромышленного предприятия "Атлантика" рассматривают в Севастополе. Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в Москве интервью телеканалу "Россия-24".Губернатор напомнил, что компания "Атлантика" являлось рыбопромышленным предприятием полного цикла – от вылова до переработки. Сейчас складывается ситуация, которая может позволить возродить завод вновь.Перезапуск завода, по словам губернатора, обеспечит заказами многочисленные судостроительные предприятия города, так как для его работы потребуются большие корабли-рефрижераторы и морские заводы. Это возможность полноценного восстановления рыбопромышленной отрасли Севастополя, подчеркнул он.Кроме того, в настоящее время для судостроительной отрасли региона разрабатывается новая программа развития. Среди приоритетов Развожаев назвал строительство балкеров, которые понадобятся после того, как возобновится зерновой транзит через Севастополь. Еще одно интересное для судостроения города направление – строительство малых рыболовных сейнеров для рыболовного Черноморского флота.В июле губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в 2024 году в Севастополе начнется строительство балкеров емкостью от 40 до 60 тысяч тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет даноРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаФеодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании

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севастополь, михаил развожаев, новости, рыболовство, судостроение, новости крыма, крым, африка