https://crimea.ria.ru/20221111/razvozhaev-otsenil-perspektivy-razvitiya-sevmorzavoda-1125316857.html
Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
Севастопольский морской заводу в условиях санкционного давления необходимо обеспечить государственными оборонными заказами. Об этом в эфире местного телеканала... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T09:28
2022-11-11T09:28
2022-11-11T09:28
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
экономика
санкции против россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский морской заводу в условиях санкционного давления необходимо обеспечить государственными оборонными заказами. Об этом в эфире местного телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, эту идею поддержал президент, и уже даны соответствующие поручения правительству Российской Федерации, а также государственной корпорации "Объединенная судостроительная компания" (ОСК), которая акционировала и управляет сегодня заводом.Сейчас завод завершает работу над двумя крупными и дорогостоящими гражданскими заказами – плавкранами, которые будут переданы заказчику в следующем году. И пока иных масштабных перспектив в части заказов, по словам губернатора, у предприятия нет."Надо уже сегодня думать, как дальше будет работать завод", – заметил Развожаев.Он напомнил, что дискуссий относительно того, как должно развиваться предприятие, было уже немало: "говорили о строительстве гражданских судов, о ремонтной программе на разных площадках, которые все должны быть задействованы".Однако все это может быть "дополнительной загрузкой", уверен губернатор, а главной должны стать оборонные заказы для страны.Он также высказал мнение, что "с учетом беспрецедентного санкционного давления", возрождение такого производства в Севастополе сегодня необходимо государству.Ранее эксперт объяснил, почему именно судостроение и судоремонт, а не туризм, являются теми отраслями, которые в действительности способны "поднять" экономику Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20220325/feodosiyskiy-zavod-more-peredali-sudostroitelnoy-kompanii--1122762151.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, экономика, санкции против россии
Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
Развожаев: Севморзавод в условиях санкций крайне нуждается в гособоронзаказах
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский морской заводу в условиях санкционного давления необходимо обеспечить государственными оборонными заказами. Об этом в эфире местного телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, эту идею поддержал президент, и уже даны соответствующие поручения правительству Российской Федерации, а также государственной корпорации "Объединенная судостроительная компания" (ОСК), которая акционировала и управляет сегодня заводом.
Сейчас завод завершает работу над двумя крупными и дорогостоящими гражданскими заказами – плавкранами, которые будут переданы заказчику в следующем году. И пока иных масштабных перспектив в части заказов, по словам губернатора, у предприятия нет.
"Надо уже сегодня думать, как дальше будет работать завод", – заметил Развожаев.
Он напомнил, что дискуссий относительно того, как должно развиваться предприятие, было уже немало: "говорили о строительстве гражданских судов, о ремонтной программе на разных площадках, которые все должны быть задействованы".
Однако все это может быть "дополнительной загрузкой", уверен губернатор, а главной должны стать оборонные заказы для страны.
"Я считаю, что в сегодняшнее время (надо) все-таки возрождать в Севастополе работу над гособоронзаказом. Во-первых, это соответствует потребностям страны и духу времени. И во-вторых, и это совершенно точно, – это то место, где стоит Черноморский флот и где надо строить военные корабли, в том числе, ремонтировать. <...> Это историческое наше предприятие, гордость города", – сказал губернатор.
Он также высказал мнение, что "с учетом беспрецедентного санкционного давления", возрождение такого производства в Севастополе сегодня необходимо государству.
Ранее эксперт объяснил
, почему именно судостроение и судоремонт, а не туризм, являются теми отраслями, которые в действительности способны "поднять" экономику Севастополя.