https://crimea.ria.ru/20221111/razvozhaev-otsenil-perspektivy-razvitiya-sevmorzavoda-1125316857.html

Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода

Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода

Севастопольский морской заводу в условиях санкционного давления необходимо обеспечить государственными оборонными заказами. Об этом в эфире местного телеканала... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T09:28

2022-11-11T09:28

2022-11-11T09:28

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

экономика

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111564/88/1115648812_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_716a53ccc5df024222286c5ff6dfdeb7.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский морской заводу в условиях санкционного давления необходимо обеспечить государственными оборонными заказами. Об этом в эфире местного телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, эту идею поддержал президент, и уже даны соответствующие поручения правительству Российской Федерации, а также государственной корпорации "Объединенная судостроительная компания" (ОСК), которая акционировала и управляет сегодня заводом.Сейчас завод завершает работу над двумя крупными и дорогостоящими гражданскими заказами – плавкранами, которые будут переданы заказчику в следующем году. И пока иных масштабных перспектив в части заказов, по словам губернатора, у предприятия нет."Надо уже сегодня думать, как дальше будет работать завод", – заметил Развожаев.Он напомнил, что дискуссий относительно того, как должно развиваться предприятие, было уже немало: "говорили о строительстве гражданских судов, о ремонтной программе на разных площадках, которые все должны быть задействованы".Однако все это может быть "дополнительной загрузкой", уверен губернатор, а главной должны стать оборонные заказы для страны.Он также высказал мнение, что "с учетом беспрецедентного санкционного давления", возрождение такого производства в Севастополе сегодня необходимо государству.Ранее эксперт объяснил, почему именно судостроение и судоремонт, а не туризм, являются теми отраслями, которые в действительности способны "поднять" экономику Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220325/feodosiyskiy-zavod-more-peredali-sudostroitelnoy-kompanii--1122762151.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, экономика, санкции против россии