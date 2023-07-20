https://crimea.ria.ru/20230720/razvozhaev-v-sevastopole-budut-stroit-korabli-1130206030.html

Развожаев: в Севастополе будут строить корабли

Развожаев: в Севастополе будут строить корабли - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Развожаев: в Севастополе будут строить корабли

В Севастополе будут строить корабли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T20:53

2023-07-20T20:53

2023-07-20T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе будут строить корабли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Провел рабочую встречу с генеральным директором АО "ОСК" Алексеем Рахмановым. Мы обсудили модернизацию и дальнейшую производственную загрузку Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе, осмотрели все производственные площадки предприятия. В Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы - балкеры от 40 до 60 тысяч тонн (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше. Потребность в них очень большая", - написал Развожаев. По его словам, эти планы начнутся реализовываться в самое ближайшее время - осенью следующего года начнется строительство первых кораблей. "Это важно для города: это и новые рабочие места, и новая жизнь Севморзавода, развитие блока конструкторского, цифровые технологии придут в кораблестроение, планы грандиозные. Крупнотоннажное крупноблочное судостроение на настоящем этапе возможно за счет строительства универсальных сухогрузных судов смешанного река-море плавания. В рамках производственного цикла будет задействованы площадки "Северная" и "Южная", изготовление металлоконструкций планируется на базе площадки "Инкерман", - уточнил губернатор. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет даноРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаФеодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании

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