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Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь
Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь
Причиной аварийного торможения лифта в девятиэтажном доме на Лабораторном шоссе в Севастополе стала некорректная работа частотного преобразователя турецкого... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T19:55
2025-01-30T19:57
михаил развожаев
севастополь
лифт
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Причиной аварийного торможения лифта в девятиэтажном доме на Лабораторном шоссе в Севастополе стала некорректная работа частотного преобразователя турецкого производства. Таких лифтов в городе еще 108, заявил в ходе заседания Правительства Севастополя начальник Главного управления государственного жилищного надзора Илья Полтавский.30 ноября 2024 года в Севастополе лифт резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. В результате пострадала женщина.Первые жалобы на работу этого лифта поступили в июне, по ним была проведена проверка, управляющей компании было выдано предостережение по работе этой детали."Управляющая компания не исполнила рекомендации по этому предостережению, не уделила внимания, и произошел этот случай в ноябре, после которого мы уже совместно с Ростехнадзором провели контрольно-надзорные мероприятия", – рассказал начальник управления.Частотный преобразователь заменили, однако в январе на работу этого лифта снова поступили жалобы, и его опять остановили. На девятый этаж жители поднимаются пешком.И отметил, что жалобы на работу лифтов производства этой турецкой компании поступают часто."У нас есть случаи, когда управляющие компании говорят о том, что вот в этих турецких лифтах есть случаи некорректной работы именно частотных преобразователей. В городе у нас их 108. И поскольку они не подлежат ремонту, то их поставки для замены надо очень долго ждать", – подытожил начальник управления.Женщина, пострадавшая 30 ноября в результате экстренного торможения лифта, была доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.12 декабря в Севастополе также оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в ИспанииДом с рухнувшим лифтом в Севастополе: замгубернатора озвучил подробностиИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
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михаил развожаев, севастополь, лифт, новости, происшествия
Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь

Лифт в Севастополе обрушился из-за неисправной детали турецкого производства

19:55 30.01.2025 (обновлено: 19:57 30.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРемонт лифта в многоквартирном доме. Архивное фото
Ремонт лифта в многоквартирном доме. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Причиной аварийного торможения лифта в девятиэтажном доме на Лабораторном шоссе в Севастополе стала некорректная работа частотного преобразователя турецкого производства. Таких лифтов в городе еще 108, заявил в ходе заседания Правительства Севастополя начальник Главного управления государственного жилищного надзора Илья Полтавский.
30 ноября 2024 года в Севастополе лифт резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. В результате пострадала женщина.

"Частотный преобразователь некорректно работал. И Ростехнадзор говорит, что это в связи с тем, что были случаи кратковременных перепадов напряжения. Это частотник турецкого производства, который не работает при перепаде напряжения", – объяснил Полтавский.

Первые жалобы на работу этого лифта поступили в июне, по ним была проведена проверка, управляющей компании было выдано предостережение по работе этой детали.
"Управляющая компания не исполнила рекомендации по этому предостережению, не уделила внимания, и произошел этот случай в ноябре, после которого мы уже совместно с Ростехнадзором провели контрольно-надзорные мероприятия", – рассказал начальник управления.
Частотный преобразователь заменили, однако в январе на работу этого лифта снова поступили жалобы, и его опять остановили. На девятый этаж жители поднимаются пешком.
"Сейчас данные лифты не работают до выявления и устранения причины. Управляющая компания проводит работы по установлению стабилизатора напряжения для того, чтобы лифты работали, и будет следить", – сказал Полтавский.
И отметил, что жалобы на работу лифтов производства этой турецкой компании поступают часто.
"У нас есть случаи, когда управляющие компании говорят о том, что вот в этих турецких лифтах есть случаи некорректной работы именно частотных преобразователей. В городе у нас их 108. И поскольку они не подлежат ремонту, то их поставки для замены надо очень долго ждать", – подытожил начальник управления.
Женщина, пострадавшая 30 ноября в результате экстренного торможения лифта, была доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.
12 декабря в Севастополе также оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.
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Михаил РазвожаевСевастопольЛифтНовостиПроисшествия
 
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