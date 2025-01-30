https://crimea.ria.ru/20250130/prichinoy-padeniya-lifta-v-sevastopole-stala-turetskaya-detal-1143815025.html

Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь

Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь

Причиной аварийного торможения лифта в девятиэтажном доме на Лабораторном шоссе в Севастополе стала некорректная работа частотного преобразователя турецкого... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T19:55

2025-01-30T19:55

2025-01-30T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Причиной аварийного торможения лифта в девятиэтажном доме на Лабораторном шоссе в Севастополе стала некорректная работа частотного преобразователя турецкого производства. Таких лифтов в городе еще 108, заявил в ходе заседания Правительства Севастополя начальник Главного управления государственного жилищного надзора Илья Полтавский.30 ноября 2024 года в Севастополе лифт резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. В результате пострадала женщина.Первые жалобы на работу этого лифта поступили в июне, по ним была проведена проверка, управляющей компании было выдано предостережение по работе этой детали."Управляющая компания не исполнила рекомендации по этому предостережению, не уделила внимания, и произошел этот случай в ноябре, после которого мы уже совместно с Ростехнадзором провели контрольно-надзорные мероприятия", – рассказал начальник управления.Частотный преобразователь заменили, однако в январе на работу этого лифта снова поступили жалобы, и его опять остановили. На девятый этаж жители поднимаются пешком.И отметил, что жалобы на работу лифтов производства этой турецкой компании поступают часто."У нас есть случаи, когда управляющие компании говорят о том, что вот в этих турецких лифтах есть случаи некорректной работы именно частотных преобразователей. В городе у нас их 108. И поскольку они не подлежат ремонту, то их поставки для замены надо очень долго ждать", – подытожил начальник управления.Женщина, пострадавшая 30 ноября в результате экстренного торможения лифта, была доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.12 декабря в Севастополе также оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в ИспанииДом с рухнувшим лифтом в Севастополе: замгубернатора озвучил подробностиИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, лифт, новости, происшествия