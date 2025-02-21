https://crimea.ria.ru/20250221/boegolovki-oreshnika-vyderzhivayut-temperaturu-poverkhnosti-solntsa--putin-1144376354.html

Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин

Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин

Температура поражающих элементов ракетного комплекса "Орешник" соответствует температуре на поверхности Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T15:57

2025-02-21T15:57

2025-02-21T16:04

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

оружие

наука и технологии

вооруженные силы россии

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Температура поражающих элементов ракетного комплекса "Орешник" соответствует температуре на поверхности Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, посвященном новым материалам и химии. Он отметил, что еще с 1980-х годов разрабатывались системы планирующих гиперзвуковых блоков, которые получили название "Авангард". "В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Летит и плавится, как эскимо", - указал Путин.21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" стал ответом на первые атаки западными вооружениями вглубь России. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника". Также президент заявлял, что России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", поскольку достаточное их количество ставят на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинПутин: "Орешник" – историческое событиеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", оружие, наука и технологии, вооруженные силы россии, новости, безопасность