Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
Температура боеголовок "Орешника" соответствует температуре поверхности Солнца – Путин
15:57 21.02.2025 (обновлено: 16:04 21.02.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Температура поражающих элементов ракетного комплекса "Орешник" соответствует температуре на поверхности Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, посвященном новым материалам и химии.
"Весь мир говорит про "Орешник". А материалы какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца… Это результаты работы над новыми материалами", - сказал российский лидер.
Он отметил, что еще с 1980-х годов разрабатывались системы планирующих гиперзвуковых блоков, которые получили название "Авангард".
"В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Летит и плавится, как эскимо", - указал Путин.
21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" стал ответом на первые атаки западными вооружениями вглубь России.
28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника". Также президент заявлял, что России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", поскольку достаточное их количество ставят на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия.
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