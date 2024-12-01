https://crimea.ria.ru/20241201/delo-o-padenii-lifta-v-mnogoetazhke-sevastopolya--bastrykin-trebuet-doklad-1142288811.html

Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад

Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад

Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования пассажиров лифта в многоэтажке Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T20:32

2024-12-01T20:32

2024-12-01T20:32

александр бастрыкин

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

следком крыма и севастополя

севастополь

происшествия

лифт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110397/97/1103979755_0:141:1476:971_1920x0_80_0_0_a55d345c8d1ee0467fa32505ec81bfb9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования пассажиров лифта в многоэтажке Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Предварительно установлено, что в многоквартирном доме произошло падение кабины лифта, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает, подчеркнули в Следкоме.По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также в рамках дела будут тщательным образом проверены доводы жильцов о длительных перебоях в работе лифта, отметили в СК.Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.По данным пресс-службы прокуратуры города, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, а затем резко затормозил.Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеДвое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя, севастополь, происшествия, лифт