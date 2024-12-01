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Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад
Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад
Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования пассажиров лифта в многоэтажке Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T20:32
2024-12-01T20:32
александр бастрыкин
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
следком крыма и севастополя
севастополь
происшествия
лифт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования пассажиров лифта в многоэтажке Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Предварительно установлено, что в многоквартирном доме произошло падение кабины лифта, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает, подчеркнули в Следкоме.По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также в рамках дела будут тщательным образом проверены доводы жильцов о длительных перебоях в работе лифта, отметили в СК.Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.По данным пресс-службы прокуратуры города, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, а затем резко затормозил.Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеДвое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
александр бастрыкин, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя, севастополь, происшествия, лифт
Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя – Бастрыкин требует доклад

Бастрыкину доложат о расследовании дела о падении лифта в многоэтажке Севастополя

20:32 01.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКабина лифта
Кабина лифта - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования пассажиров лифта в многоэтажке Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что в многоквартирном доме произошло падение кабины лифта, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает, подчеркнули в Следкоме.
По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также в рамках дела будут тщательным образом проверены доводы жильцов о длительных перебоях в работе лифта, отметили в СК.
Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
По данным пресс-службы прокуратуры города, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, а затем резко затормозил.
Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.
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Александр БастрыкинНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Следком Крыма и СевастополяСевастопольПроисшествияЛифт
 
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