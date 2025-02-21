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ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве
ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 21.02.2025
ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве
ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T15:45
2025-02-21T15:45
2025-02-21T15:45
рнкб (пао)
втб
футбол
севастополь
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.Партнерство предполагает не только укрепление финансовой базы футбольного клуба, включая расходы на участие в чемпионатах и закупку необходимого оборудования и инвентаря, но и поиск возможностей для его развития и новых спортивных результатов.Договор о сотрудничестве был подписан при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева и правительства города-героя – учредителя АНО "ФК "Севастополь", уточнили в банке.В пресс-службе напомнили, что в 2020 году РНКБ стал титульным спонсором "ФК "Севастополь".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), втб, футбол, севастополь, спорт, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Партнерство предполагает не только укрепление финансовой базы футбольного клуба, включая расходы на участие в чемпионатах и закупку необходимого оборудования и инвентаря, но и поиск возможностей для его развития и новых спортивных результатов.
Договор о сотрудничестве был подписан при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева и правительства города-героя – учредителя АНО "ФК "Севастополь", уточнили в банке.
"Севастопольские болельщики наверняка знают о спортивных проектах ВТБ, результат которых – медали в самых популярных видах спорта и развитие будущих чемпионов. Ворота команды легендарного Севастополя должны оставаться неприступными для противника, а мы как финансовый партнер обеспечим надежную поддержку. Севастопольцам – побед!" – прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
В пресс-службе напомнили, что в 2020 году РНКБ стал титульным спонсором "ФК "Севастополь".