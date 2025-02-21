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ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве

ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 21.02.2025

ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве

ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T15:45

2025-02-21T15:45

2025-02-21T15:45

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втб

футбол

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.Партнерство предполагает не только укрепление финансовой базы футбольного клуба, включая расходы на участие в чемпионатах и закупку необходимого оборудования и инвентаря, но и поиск возможностей для его развития и новых спортивных результатов.Договор о сотрудничестве был подписан при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева и правительства города-героя – учредителя АНО "ФК "Севастополь", уточнили в банке.В пресс-службе напомнили, что в 2020 году РНКБ стал титульным спонсором "ФК "Севастополь".

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, футбол, севастополь, спорт, финансы