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В Севастополе слышна стрельба

В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Севастополе слышна стрельба

В Севастополе Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T15:20

2025-02-21T15:20

2025-02-21T15:20

севастополь

учения

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что в городе обстановка спокойная.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновНад Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости севастополя, михаил развожаев