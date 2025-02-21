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В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T15:20
2025-02-21T15:20
2025-02-21T15:20
севастополь
учения
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что в городе обстановка спокойная.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновНад Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе проходят военные стрельбы