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Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T13:14
2025-02-21T13:19
россия
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Эти населенные пункты удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр" и бойцов группировки "Восток".Ранее в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДонбассеРоссия вернула под контроль Свердликово в Курской области
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россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии

Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

13:14 21.02.2025 (обновлено: 13:19 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
Эти населенные пункты удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр" и бойцов группировки "Восток".
Ранее в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики.
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РоссияНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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