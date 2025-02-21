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Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T13:14
2025-02-21T13:14
2025-02-21T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Эти населенные пункты удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр" и бойцов группировки "Восток".Ранее в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДонбассеРоссия вернула под контроль Свердликово в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии