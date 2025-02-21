https://crimea.ria.ru/20250221/rossiyskie-voyska-osvobodili-nadezhdinku-i-novoselku-v-dnr-1144370838.html

Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T13:14

2025-02-21T13:14

2025-02-21T13:19

россия

новости сво

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Эти населенные пункты удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр" и бойцов группировки "Восток".Ранее в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДонбассеРоссия вернула под контроль Свердликово в Курской области

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии