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В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком

В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком

В Севастополе оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 12.12.2022

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.Пострадавших спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Севастополя начала проверку. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 11 декабря в обеденное время в подъезде девятиэтажного дома и, по предварительной информации, причиной стало экстренное торможение устройства. "Двигавшийся вниз лифт остановился между первым и вторым этажом... Последнее периодическое техническое освидетельствование лифта проведено в мае 2022 года. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании "Товарищество собственников недвижимости № 87" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование", – сообщили в ведомстве.Специалисты советуют: если вы находитесь в кабине падающего лифта – механизм сам остановит падение, но лучше согнуть ноги для смягчения удара,. Если лифт просто застрял - не нужно пытаться открыть двери самостоятельно до приезда специалистов. Читайте также на РИА Новости Крым:Около 500 лифтов заменят в домах Крыма в этом годуВ Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена В Алуште школьница сорвалась в шахту лифта с 10 этажа и выжила

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