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В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком
В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком - РИА Новости Крым, 12.12.2022
В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком
В Севастополе оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 12.12.2022
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.Пострадавших спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Севастополя начала проверку. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 11 декабря в обеденное время в подъезде девятиэтажного дома и, по предварительной информации, причиной стало экстренное торможение устройства. "Двигавшийся вниз лифт остановился между первым и вторым этажом... Последнее периодическое техническое освидетельствование лифта проведено в мае 2022 года. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании "Товарищество собственников недвижимости № 87" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование", – сообщили в ведомстве.Специалисты советуют: если вы находитесь в кабине падающего лифта – механизм сам остановит падение, но лучше согнуть ноги для смягчения удара,. Если лифт просто застрял - не нужно пытаться открыть двери самостоятельно до приезда специалистов. Читайте также на РИА Новости Крым:Около 500 лифтов заменят в домах Крыма в этом годуВ Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена В Алуште школьница сорвалась в шахту лифта с 10 этажа и выжила
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РИА Новости Крым
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В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком

МЧС: в Севастополе оборвался лифт с женщиной и ребенком

11:08 12.12.2022 (обновлено: 11:42 12.12.2022)
 
© Фото: пресс-служба администрации ЯлтыЛифт
Лифт
© Фото: пресс-служба администрации Ялты
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оборвался лифт в многоквартирном доме, пострадали женщина и ребенок. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.

"Поступило сообщение о падении кабины лифта. Наше подразделение выдвинулось к месту происшествия. По прибытии произвели вскрытие дверной кабины. Извлекли женщину и ребенка", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Севастополя начала проверку. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 11 декабря в обеденное время в подъезде девятиэтажного дома и, по предварительной информации, причиной стало экстренное торможение устройства.
"Двигавшийся вниз лифт остановился между первым и вторым этажом... Последнее периодическое техническое освидетельствование лифта проведено в мае 2022 года. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании "Товарищество собственников недвижимости № 87" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование", – сообщили в ведомстве.
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