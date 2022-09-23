https://crimea.ria.ru/20220923/v-sevastopole-na-muzhchinu-obrushilas-podpornaya-stena--1124601894.html

В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена

В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена - РИА Новости Крым, 23.09.2022

В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена

В Севастополе из-под завалов спасли мужчину, на которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T15:12

2022-09-23T15:12

2022-09-23T15:13

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе из-под завалов спасли мужчину, на которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.Оказалось, что фрагменты конструкции придавили пострадавшему ноги. Спасатели деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи. Медики оценили его состояние как среднетяжелое и госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В спасательных работах на месте задействованы семь человек и две единицы техники. Летом губернатор Развожаев распорядился снести опасные недострои в Севастополе после гибели ребенка на одном из них.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия