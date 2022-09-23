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В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена
В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена
В Севастополе из-под завалов спасли мужчину, на которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T15:12
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севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе из-под завалов спасли мужчину, на которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.Оказалось, что фрагменты конструкции придавили пострадавшему ноги. Спасатели деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи. Медики оценили его состояние как среднетяжелое и госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В спасательных работах на месте задействованы семь человек и две единицы техники. Летом губернатор Развожаев распорядился снести опасные недострои в Севастополе после гибели ребенка на одном из них.
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, происшествия
В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена

На севастопольца обрушилась подпорная стена, мужчина оказался под завалами

15:12 23.09.2022 (обновлено: 15:13 23.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе из-под завалов спасли мужчину, на которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
"23 сентября в 10.35 на пульт дежурного поступило сообщение, что на улице Крутой при укрепительных работах в частном домовладении обрушилась подпорная стена, под завалом находится мужчина. К месту выдвинулись силы спецотряда севастопольского главка МЧС и пожарные", – сообщили в ведомстве.
Оказалось, что фрагменты конструкции придавили пострадавшему ноги. Спасатели деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи. Медики оценили его состояние как среднетяжелое и госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В спасательных работах на месте задействованы семь человек и две единицы техники.
Летом губернатор Развожаев распорядился снести опасные недострои в Севастополе после гибели ребенка на одном из них.
СевастопольПроисшествия
 
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