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В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель
В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель
Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовом столкновении двух авто под Бахчисараем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T09:22
2025-03-05T09:22
2025-03-05T09:35
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовом столкновении двух авто под Бахчисараем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в 17.45 на участке автодороги "Береговое – Бахчисарай".Сообщается, что за рулем автомобиля ВАЗ 21150, который двигался со стороны города Бахчисарай в направлении села Маловидное, был водитель 2002 года рождения. Молодой человек допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером BMW Х5, за рулем которого был водитель 1989 г.р., уточнили в ведомстве.Обстоятельства происшествия устанавливаются.Накануне, 4 марта, на Кубани карета скорой помощи врезалась в трактор и опрокинулась, пострадали люди. А днем ранее в Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионерку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое В жутком массовом ДТП в Курской области погибли четверо и пятеро ранены Двое подростков попали в больницу после аварии в Судаке
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дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, крым, новости крыма, происшествия
В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель
В Бахчисарайском районе Крыма в лобовом ДТП погиб водитель и ранен пассажир
09:22 05.03.2025 (обновлено: 09:35 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовом столкновении двух авто под Бахчисараем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в 17.45 на участке автодороги "Береговое – Бахчисарай".
Сообщается, что за рулем автомобиля ВАЗ 21150, который двигался со стороны города Бахчисарай в направлении села Маловидное, был водитель 2002 года рождения. Молодой человек допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером BMW Х5, за рулем которого был водитель 1989 г.р., уточнили в ведомстве.
"В результате ДТП водитель ВАЗ 21150 от полученных травм скончался, пассажир BMW Х5 получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Накануне, 4 марта, на Кубани карета скорой помощи врезалась
в трактор и опрокинулась, пострадали люди. А днем ранее в Севастополе на пешеходном переходе сбили
пенсионерку.
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