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В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель

В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель

Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовом столкновении двух авто под Бахчисараем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T09:22

2025-03-05T09:22

2025-03-05T09:35

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовом столкновении двух авто под Бахчисараем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По информации ведомства, авария произошла накануне вечером в 17.45 на участке автодороги "Береговое – Бахчисарай".Сообщается, что за рулем автомобиля ВАЗ 21150, который двигался со стороны города Бахчисарай в направлении села Маловидное, был водитель 2002 года рождения. Молодой человек допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером BMW Х5, за рулем которого был водитель 1989 г.р., уточнили в ведомстве.Обстоятельства происшествия устанавливаются.Накануне, 4 марта, на Кубани карета скорой помощи врезалась в трактор и опрокинулась, пострадали люди. А днем ранее в Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионерку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли трое В жутком массовом ДТП в Курской области погибли четверо и пятеро ранены Двое подростков попали в больницу после аварии в Судаке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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