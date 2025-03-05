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Обращение Трампа к Конгрессу США – главное

Обращение Трампа к Конгрессу США – главное - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Обращение Трампа к Конгрессу США – главное

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T08:29

2025-03-05T08:29

2025-03-05T08:33

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед обеими палатами Конгресса США – Палатой представителей и Сенатом. Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.РИА Новости Крым собрал главные заявления.Конфликт на УкраинеТрамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его "безумием".Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заверил в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире. По словам американского лидера, в ходе переговоров с Москвой США получили "мощные сигналы" о готовности к заключению мира.Флаг на Марсе и Гренландия в СШАВашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав США, где остров будет "так или иначе", заявил Трамп.Трамп заявил, что будет возвращать и Панамский канал. По его словам, "буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала".Он также пообещал лидерство США в космосе и американский флаг на Марсе "и даже далеко за его пределами".Катастрофа позадиПо словам Трампа, администрация Джо Байдена оставила после себя страну в состоянии "экономической катастрофы", но теперь США пойдут по пути "беспрецедентного роста".Он подчеркнул, что за шесть недель подписал около 100 указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что стало рекордом. А его команда предприняла решительные шаги для исправления ситуации, добившись "большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет".Пошлины и ответные тарифыВ планах Трампа ввести пошлины для промышленников, которые отказываются локализовать производство в стране, а со 2 апреля появятся и ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.Оборона и нацбезопасность АмерикиТрамп также запросил у Конгресса финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome.Американский лидер заявил также, что США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы "сохранять военное превосходство".Энергетическая независимостьПо словам Трампа, США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске.Также он анонсировал принятия в скором времени "исторического решения" о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов непосредственно в США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, конгресс сша, в мире, политика, новости, внешняя политика, экономика