https://crimea.ria.ru/20220715/v-sevastopole-snesut-opasnye-zabroshki-1123859693.html

В Севастополе снесут опасные "заброшки"

В Севастополе снесут опасные "заброшки" - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Севастополе снесут опасные "заброшки"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился в ближайшее время актуализировать ранее составленный список существующих в городе заброшенных зданий, в том РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T16:50

2022-07-15T16:50

2022-07-15T16:53

севастополь

михаил развожаев

происшествия

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился в ближайшее время актуализировать ранее составленный список существующих в городе заброшенных зданий, в том числе недостроев, чтобы снести потенциально опасные. Об этом он сообщил журналистам, комментируя трагедию, произошедшую с ребенком накануне.14 июля в Севастополе погиб 12-летний мальчик, который вместе с братом играл в заброшенной постройке в Балаклавском районе: на ребенка упала железобетонная конструкция."Я посмотрел место, где это было – за колючим забором, на окраине ведомственной территории. Полуразрушенный сарай, никто о его существовании не подозревал никогда: он не был нанесен ни на одну карту. Дети, к сожалению, когда играют, находят такие места", – сказал губернатор.Он отметил, что похожая трагедия произошла в Севастополе в прошлом году. Тогда в заброшенном недостроенном здании в поселке Орловка при обрушении бетонной плиты погиб подросток, еще один ребенок получил перелом."Тогда я давал поручение — провести инвентаризацию всех объектов, которые находятся в открытом доступе и могут потенциально быть опасными для детей прежде всего. Инвентаризация такая была проведена. Было дано поручение привести подобные объекты в городе, как минимум, в безопасное состояние: если есть шатающиеся, ветхие стены и плиты – все это завалить с помощью техники, чтобы оно не представляло угрозы. И постепенно их демонтировать", – сказал Развожаев.По его словам, таких заброшенных объектов в городе очень много, и снос их нередко сопряжен с юридическими сложностями: одни постройки бесхозные, другие – в частной собственности. Кроме того, на подобные мероприятия требуется большое количество средств.Но главное, чего не хватает, – воля руководителей на местах, заметил Развожаев.Он также отметил, что семье, потерявшей ребенка, будет оказана материальная помощь и содействие в необходимых вопросах.Ранее в Ялте подросток сорвался с третьего этажа заброшенного здания.

https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-na-zabroshke-pogib-12-letniy-rebenok-1123848745.html

https://crimea.ria.ru/20210124/Podrostok-pogib-pod-betonnoy-plitoy-v-nedostroe-pod-Sevastopolem-1119186908.html

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, новости