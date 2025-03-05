Рейтинг@Mail.ru
Три беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/tri-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-1144661763.html
Три беспилотника уничтожены над Крымом
Три беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Три беспилотника уничтожены над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T07:10
2025-03-05T07:21
крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
белгородская область
курская область
брянская область
пво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132637840_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_31719e373f6a579590341b0261245022.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над четырьмя регионами России уничтожили восемь беспилотников.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Накануне в Брянской области рядом с городом Сельцо были обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали предприятие в Самарской областиУкраинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов РоссииПромобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация
крым
белгородская область
курская область
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132637840_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b88e349164ec55080c8a3b55d6e693c0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, курская область, брянская область, пво, происшествия, новости, новости крыма
Три беспилотника уничтожены над Крымом

Над Крымом сбили три беспилотника

07:10 05.03.2025 (обновлено: 07:21 05.03.2025)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего за ночь над четырьмя регионами России уничтожили восемь беспилотников.

"Три БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, еще три – над Белгородской областью и по одному беспилотнику сбили над Курской и Брянской областями", - говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец.
Накануне в Брянской области рядом с городом Сельцо были обнаружены обломки американской ракеты ATACMS.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России
Промобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация
 
КрымМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБелгородская областьКурская областьБрянская областьПВОПроисшествияНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Как строили военно-морское училище в Севастополе - инфографика
07:36Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов
07:24Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
07:10Три беспилотника уничтожены над Крымом
06:55Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
06:41КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика
06:28Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
06:08Трамп анонсировал "историческое решение"
06:03Три случая бешенства выявили в Крыму
05:11Часть многоэтажки обрушилась после взрыва газа на Кубани – ранены пятеро
00:01Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 марта
23:00Люди не должны гадать: Зеленский требует ответа о военной помощи от США
22:49Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день
22:28Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы
22:02В Симферополе 5 марта перекроют центральную улицу
21:46"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос
21:248-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу
21:10Россия построит в Мьянме АЭС и первую православную церковь – Путин
20:52Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
Лента новостейМолния