https://crimea.ria.ru/20250305/tri-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-1144661763.html

Три беспилотника уничтожены над Крымом

Три беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Три беспилотника уничтожены над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T07:10

2025-03-05T07:10

2025-03-05T07:21

крым

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над четырьмя регионами России уничтожили восемь беспилотников.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Накануне в Брянской области рядом с городом Сельцо были обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали предприятие в Самарской областиУкраинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов РоссииПромобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация

крым

белгородская область

курская область

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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