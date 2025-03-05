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Три беспилотника уничтожены над Крымом
Три беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Три беспилотника уничтожены над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T07:10
2025-03-05T07:10
2025-03-05T07:21
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над четырьмя регионами России уничтожили восемь беспилотников.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Накануне в Брянской области рядом с городом Сельцо были обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали предприятие в Самарской областиУкраинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов РоссииПромобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация
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крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, курская область, брянская область, пво, происшествия, новости, новости крыма
Три беспилотника уничтожены над Крымом
Над Крымом сбили три беспилотника
07:10 05.03.2025 (обновлено: 07:21 05.03.2025)