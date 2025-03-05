https://crimea.ria.ru/20250305/tri-sluchaya-beshenstva-vyyavili-v-krymu-1144654747.html
Три случая бешенства выявили в Крыму
Три случая бешенства выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Три случая бешенства выявили в Крыму
В Крыму с начала года выявлено три случая заражения бешенством среди животных: заболели две кошки и одна собака. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T06:03
2025-03-05T06:03
2025-03-05T06:03
крым
анастасия лисовская-чудинович
ветеринария
госкомитет ветеринарии республики крым
бешенство в крыму
животные
бездомные собаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выявлено три случая заражения бешенством среди животных: заболели две кошки и одна собака. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.В пресс-центре РИА Новости Крым Лисовская-Чудинович отметила, что, по ее мнению, бездомные стерилизованные животные являются "буфером", в частности, защищающим город от диких животных."У нас на сегодняшний день наблюдается рост популяции лисицы и очень большой скачок заболевания бешенством среди диких плотоядных. А животные без владельцев, в частности, собаки, все-таки являются буфером между диким и урбанистическим бешенством", - заключила она.За прошлый в Крыму было зафиксировано 26 случаев бешенства. Вирус выявили у девяти собак, семерых кошек, шести лис, двух енотовидных собак, одного волка и у коровы, уточнила Лисовская-Чудинович.Ранее председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов рассказывал, что если раньше в регионе бешенством болели все больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Всему виной снижение количества приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за суткиБездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоитТри дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы
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крым, анастасия лисовская-чудинович, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , бешенство в крыму, животные, бездомные собаки, новости крыма
Три случая бешенства выявили в Крыму
В Крыму с начала года выявили три случая бешенства животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым.
В Крыму с начала года выявлено три случая заражения бешенством среди животных: заболели две кошки и одна собака. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.
"В этом году уже выявлено три случая бешенства на территории Республики Крым: одна собака и две кошки", - сообщила она.
В пресс-центре РИА Новости Крым Лисовская-Чудинович отметила, что, по ее мнению, бездомные стерилизованные животные являются "буфером", в частности, защищающим город от диких животных.
"У нас на сегодняшний день наблюдается рост популяции лисицы и очень большой скачок заболевания бешенством среди диких плотоядных. А животные без владельцев, в частности, собаки, все-таки являются буфером между диким и урбанистическим бешенством", - заключила она.
За прошлый в Крыму было зафиксировано 26 случаев бешенства. Вирус выявили у девяти собак, семерых кошек, шести лис, двух енотовидных собак, одного волка и у коровы, уточнила Лисовская-Чудинович.
Ранее председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов рассказывал
, что если раньше в регионе бешенством болели все больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Всему виной снижение количества приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных.
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