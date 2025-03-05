https://crimea.ria.ru/20250305/vzryv-gaza-v-krasnodarskom-krae--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1144664272.html

Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело

Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело

После взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T09:54

2025-03-05T09:54

2025-03-05T09:54

взрыв

газ

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. После взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.В результате происшествия в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций."По предварительным данным, пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются", - уточняют в Следкоме.В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, написал в Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев."Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - уточнил Кондратьев.Следователь СК России проводит осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В городе после происшествия объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, газ, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости