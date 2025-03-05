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Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело
Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело
После взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T09:54
2025-03-05T09:54
взрыв
газ
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. После взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.В результате происшествия в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций."По предварительным данным, пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются", - уточняют в Следкоме.В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, написал в Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев."Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - уточнил Кондратьев.Следователь СК России проводит осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В городе после происшествия объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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взрыв, газ, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело

После взрыва газа в Краснодарском крае СК возбудил уголовное дело

09:54 05.03.2025
 
© Пресс-служба Белореченского районаНа Кубани из-за взрыва газа в многоэтажке обрушились два этажа
На Кубани из-за взрыва газа в многоэтажке обрушились два этажа
© Пресс-служба Белореченского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. После взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.

"Сегодня ночью в городе Белореченске в одной из квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Красной, произошел хлопок газовоздушной смеси. По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому по данному факту следственным отделом по Белореченскому району возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В результате происшествия в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций.
"По предварительным данным, пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются", - уточняют в Следкоме.
В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, написал в Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - уточнил Кондратьев.
Губернатор добавил, что причиной разрушений стала детонация баллонного газа. 54 жителя дома эвакуированы, 25 из них находятся в пункте временного размещения.
Следователь СК России проводит осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В городе после происшествия объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.
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ВзрывГазКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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