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В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура
В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура
Серия взрывов прогремела в Одессе, Киеве и Харькове в ночь на среду. В результате повреждена критическая инфраструктура. сообщили украинские власти. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T08:45
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украина
взрыв
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Одессе, Киеве и Харькове в ночь на среду. В результате повреждена критическая инфраструктура. сообщили украинские власти. Ночью силы ПВО работали над Киевом, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.В Одессе ударом повреждена критическая инфраструктура.В Харькове удар пришелся по промышленному предприятию в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.1 марта на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сгорел промышленный объектУдары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывыСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
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украина, взрыв, удары по украине, в мире, киев, одесса, харьков, новости
В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура

На Украине серией ударов повреждена критическая инфраструктура

08:45 05.03.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на Украине
Пожар на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Одессе, Киеве и Харькове в ночь на среду. В результате повреждена критическая инфраструктура. сообщили украинские власти.
Ночью силы ПВО работали над Киевом, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"На левом берегу Днепра работает система ПВО, БПЛА заходят на город", - писал он в Telegram.
В Одессе ударом повреждена критическая инфраструктура.
"Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла", - заявил мэр города Геннадий Труханов.
В Харькове удар пришелся по промышленному предприятию в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"После прилета повреждено здание предприятия, взрывной волной повреждены два троллейбуса", - написал он в Telegram.
1 марта на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаВзрывУдары по УкраинеВ миреКиевОдессаХарьковНовости
 
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