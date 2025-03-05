https://crimea.ria.ru/20250305/v-kieve-i-odesse-vzryvami-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1144662782.html

В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура

В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура

Серия взрывов прогремела в Одессе, Киеве и Харькове в ночь на среду. В результате повреждена критическая инфраструктура. сообщили украинские власти. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T08:45

2025-03-05T08:45

2025-03-05T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Одессе, Киеве и Харькове в ночь на среду. В результате повреждена критическая инфраструктура. сообщили украинские власти. Ночью силы ПВО работали над Киевом, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.В Одессе ударом повреждена критическая инфраструктура.В Харькове удар пришелся по промышленному предприятию в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.1 марта на Украине прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары. Громко было в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Черкасской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сгорел промышленный объектУдары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывыСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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