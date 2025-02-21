Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250221/v-krymu-osudili-figuranta-dela-o-gibeli-rebenka-v-basseyne-1144370327.html
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T13:09
2025-02-21T13:09
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
ялта
происшествия
дети
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140815935_29:0:989:540_1920x0_80_0_0_8b1a433aaab7062799e0414e774ff1de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным следствия, 51-летний мужчина взял в аренду бассейн в одном из жилых комплексов Ялты для оказания услуг населению. При этом он не обеспечил безопасные условия отдыха. В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчина не обеспечил нахождение на территории бассейна инструкторов-спасателей, медперсонала, а также информации о правилах пользования бассейном, что представляло угрозу жизни и здоровью посетителей. Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140815935_269:0:989:540_1920x0_80_0_0_f52f2f9b8de6c95e098f9b353299eeb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, ялта, происшествия, дети, приговор
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

В Крыму вынесли приговор мужчине по делу о гибели ребенка в бассейне

13:09 21.02.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом сообщает крымский главк СК России.
По данным следствия, 51-летний мужчина взял в аренду бассейн в одном из жилых комплексов Ялты для оказания услуг населению. При этом он не обеспечил безопасные условия отдыха.
"11 июля 2024 года коммерсант за 600 рублей допустил на территорию 10-летнюю жительницу этого дома в отсутствие родителей. Девочка прыгнула в бассейн для взрослых глубиной, превышающей ее собственный рост, погрузилась под воду и не смогла самостоятельно выбраться", - рассказали в СК обстоятельства трагедии.
В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчина не обеспечил нахождение на территории бассейна инструкторов-спасателей, медперсонала, а также информации о правилах пользования бассейном, что представляло угрозу жизни и здоровью посетителей.
Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымЯлтаПроисшествиядетиПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28Нетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе Крыма
16:12Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин
16:08Рейд в Севастополе открыли
16:0021 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
15:57Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:45ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве
15:39В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков
15:20В Севастополе слышна стрельба
15:05В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
14:50В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
14:42Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
14:28Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину
14:22В Севастополе остановили паром
14:20В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову
14:12Освобождено семь населенных пунктов: итоги СВО за неделю
14:01Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВО
13:33Франция рассматривает возможность ввода войск в Украину
13:20Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины
13:14Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Лента новостейМолния