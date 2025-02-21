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В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T13:09

2025-02-21T13:09

2025-02-21T13:09

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

ялта

происшествия

дети

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным следствия, 51-летний мужчина взял в аренду бассейн в одном из жилых комплексов Ялты для оказания услуг населению. При этом он не обеспечил безопасные условия отдыха. В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчина не обеспечил нахождение на территории бассейна инструкторов-спасателей, медперсонала, а также информации о правилах пользования бассейном, что представляло угрозу жизни и здоровью посетителей. Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, ялта, происшествия, дети, приговор