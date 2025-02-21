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В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T13:09
2025-02-21T13:09
2025-02-21T13:09
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
ялта
происшествия
дети
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным следствия, 51-летний мужчина взял в аренду бассейн в одном из жилых комплексов Ялты для оказания услуг населению. При этом он не обеспечил безопасные условия отдыха. В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчина не обеспечил нахождение на территории бассейна инструкторов-спасателей, медперсонала, а также информации о правилах пользования бассейном, что представляло угрозу жизни и здоровью посетителей. Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, ялта, происшествия, дети, приговор
В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
В Крыму вынесли приговор мужчине по делу о гибели ребенка в бассейне
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к двум годам лишения свободы условно за оказание некачественных услуг, в результате чего погибла в бассейне школьница. Об этом сообщает крымский главк СК России.
По данным следствия, 51-летний мужчина взял в аренду бассейн в одном из жилых комплексов Ялты для оказания услуг населению. При этом он не обеспечил безопасные условия отдыха.
"11 июля 2024 года коммерсант за 600 рублей допустил на территорию 10-летнюю жительницу этого дома в отсутствие родителей. Девочка прыгнула в бассейн для взрослых глубиной, превышающей ее собственный рост, погрузилась под воду и не смогла самостоятельно выбраться", - рассказали в СК обстоятельства трагедии.
В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчина не обеспечил нахождение на территории бассейна инструкторов-спасателей, медперсонала, а также информации о правилах пользования бассейном, что представляло угрозу жизни и здоровью посетителей.
Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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