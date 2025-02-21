https://crimea.ria.ru/20250221/v-sevastopole-ostanovili-parom-1144374052.html

В Севастополе остановили паром

В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Севастополе остановили паром

В Севастополе временно приостановили движение парома через бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T14:22

2025-02-21T14:22

2025-02-21T14:24

паромы и катера в севастополе

северная сторона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановили движение парома через бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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