https://crimea.ria.ru/20250221/v-sevastopole-ostanovili-parom-1144374052.html
В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Севастополе остановили паром
В Севастополе временно приостановили движение парома через бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T14:22
2025-02-21T14:22
2025-02-21T14:24
паромы и катера в севастополе
северная сторона
новости
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановили движение парома через бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250221/sneg-i-do--16-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1144305418.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17761d52df51eeb615b0adddae0f7226.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паромы и катера в севастополе, северная сторона, новости, севастополь, новости севастополя, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, крым
В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром на Северную сторону
14:22 21.02.2025 (обновлено: 14:24 21.02.2025)