https://crimea.ria.ru/20250221/frantsiya-rassmatrivaet-vozmozhnost-vvoda-voysk-v-ukrainu-1144371596.html

Франция рассматривает возможность ввода войск в Украину

Франция рассматривает возможность ввода войск в Украину - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Франция рассматривает возможность ввода войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить свой "миротворческий" контингент на подконтрольную Украине территорию после заключения о... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T13:33

2025-02-21T13:33

2025-02-21T13:33

эммануэль макрон

франция

украина

контингент нато

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142369411_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_8b6f3cb57520afb03bfe8026694aa0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить свой "миротворческий" контингент на подконтрольную Украине территорию после заключения о прекращении огня. Его цитируют французские СМИ.Он также сообщил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом потребует от него "быть жестче" с российским лидером Владимиром Путиным."Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", — заявил Макрон.Официальный визит Макрона в Соединенные Штаты ожидается 24 февраля, а 25-го там ждут премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.Нежелание президента отказаться от отправки войск на Украину уже раскритиковали во французской оппозиции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это безумием."Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!" — написал он в соцсети X. Эммануэль Макрон в этой же соцсети, отвечая на вопросы французов в режиме прямого эфира, заявил о необходимости наращивать военные усилия как для перевооружения Франции, так и для общей европейской безопасности."Мы, европейцы, должны быть за столом переговоров. Мы, европейцы, должны нарастить наши военные усилия. Нам необходимо делать и инвестировать больше, так как на кону наша безопасность", - сказал он.В начале года Макрон заявлял, что Украина должна вести "реалистичные" обсуждения территориальных вопросов, а европейцы должны создать для них гарантии безопасности. При этом французский лидер соглашался с тем, что "убедить Россию" сесть за стол переговоров должны США.Позиция российской стороны по поводу ввода натовских контингентов на территорию Украины остается неизменной. Это угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлемо для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из ГазыПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

франция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, украина, контингент нато, политика, новости