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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T14:42
2025-02-21T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крыма. Непогода остановила морской транспорт в Севастополе. Об этом предупредили в городском дептрансе.Ранее сообщалось, что в Севастополе временно приостановили движение парома через бухту.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

14:42 21.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крыма. Непогода остановила морской транспорт в Севастополе. Об этом предупредили в городском дептрансе.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Радиогорка - Артбухта" с 14:45 приостанавливает движение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе временно приостановили движение парома через бухту.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.
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