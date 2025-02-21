https://crimea.ria.ru/20250221/nepogoda-ostanovila-morskoy-transport-v-sevastopole-1144374883.html

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T14:42

2025-02-21T14:42

2025-02-21T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крыма. Непогода остановила морской транспорт в Севастополе. Об этом предупредили в городском дептрансе.Ранее сообщалось, что в Севастополе временно приостановили движение парома через бухту.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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