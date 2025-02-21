https://crimea.ria.ru/20250221/v-krymu-skorrektiruyut-tseny-na-detskoe-pitanie-i-podguzniki-1144367213.html

В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники

В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники

В Крыму будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T13:06

2025-02-21T13:06

2025-02-21T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Крыму будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в Совете министров было подписано соответствующее соглашение с представителями торговых сетей.Это дополнительный документ к соглашению о стабилизации цен, которое было подписано в марте 2024 года. Оно устанавливало предельно допустимую торговую наценку – 5% на 30 видов социально значимых товаров.Соглашение заключено с крупными республиканскими торговыми сетями, и эта работа будет продолжена с более мелкими магазинами в муниципалитетах. В крупных торговых сетях увеличится перечень товаров, на которые установлена так называемая "социальная" цена, отметил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Таким образом будут стабилизированы цены на консервы для детского питания (мясные, овощные, фруктовые), смеси сухие молочные для детского питания, кондитерские изделия, крупы, фрукты и цитрусовые, замороженные полуфабрикаты, консервы (овощные, мясные, рыбные).Кроме того, соглашение устанавливает фиксированную пятипроцентную наценку на пеленки, подгузники, соски, бутылочки, присыпки, кремы для новорожденных, мыло хозяйственное и туалетное, порошок стиральный, туалетная бумага, шампунь, средства личной гигиены и бытовой химии.Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров. Установка предельно допустимых наценок позволит отчасти скорректировать этот процесс, отметили в Совмине.15 февраля в Крыму скорректировали розничные цены на бензин – это стало возможным после снижения закупочных цен на бирже. На крымских АЗС бензин марки АИ-95 стал продаваться по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 - от 60,70 до 60,79 рублей за литр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное маслоЦены на арабику обновили рекордЧто показал мониторинг цен на продукты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250215/v-krymu-skorrektirovali-tseny-na-benzin-1144199002.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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