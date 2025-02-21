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В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники
В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники
В Крыму будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T13:06
2025-02-21T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Крыму будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в Совете министров было подписано соответствующее соглашение с представителями торговых сетей.Это дополнительный документ к соглашению о стабилизации цен, которое было подписано в марте 2024 года. Оно устанавливало предельно допустимую торговую наценку – 5% на 30 видов социально значимых товаров.Соглашение заключено с крупными республиканскими торговыми сетями, и эта работа будет продолжена с более мелкими магазинами в муниципалитетах. В крупных торговых сетях увеличится перечень товаров, на которые установлена так называемая "социальная" цена, отметил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Таким образом будут стабилизированы цены на консервы для детского питания (мясные, овощные, фруктовые), смеси сухие молочные для детского питания, кондитерские изделия, крупы, фрукты и цитрусовые, замороженные полуфабрикаты, консервы (овощные, мясные, рыбные).Кроме того, соглашение устанавливает фиксированную пятипроцентную наценку на пеленки, подгузники, соски, бутылочки, присыпки, кремы для новорожденных, мыло хозяйственное и туалетное, порошок стиральный, туалетная бумага, шампунь, средства личной гигиены и бытовой химии.Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров. Установка предельно допустимых наценок позволит отчасти скорректировать этот процесс, отметили в Совмине.15 февраля в Крыму скорректировали розничные цены на бензин – это стало возможным после снижения закупочных цен на бирже. На крымских АЗС бензин марки АИ-95 стал продаваться по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 - от 60,70 до 60,79 рублей за литр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное маслоЦены на арабику обновили рекордЧто показал мониторинг цен на продукты в Крыму
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крым, новости крыма, цены в крыму, экономика, общество, анатолий гук, минпромторг рф, анушаван агаджанян, юрий гоцанюк
В Крыму скорректируют цены на детское питание и подгузники

В Крыму заключили соглашение о снижении цен на детское питание и товары для малышей

13:06 21.02.2025 (обновлено: 13:29 21.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Крыму будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в Совете министров было подписано соответствующее соглашение с представителями торговых сетей.
Это дополнительный документ к соглашению о стабилизации цен, которое было подписано в марте 2024 года. Оно устанавливало предельно допустимую торговую наценку – 5% на 30 видов социально значимых товаров.

"Подписано дополнительное соглашение, суть которого - это расширение перечня товаров, на которые будет установлена предельно допустимая цена. В него включена непродовольственная группа - это бытовая химия, детские принадлежности, и продовольственная группа - это детское питание", - объяснил журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук.

Соглашение заключено с крупными республиканскими торговыми сетями, и эта работа будет продолжена с более мелкими магазинами в муниципалитетах. В крупных торговых сетях увеличится перечень товаров, на которые установлена так называемая "социальная" цена, отметил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"На сегодняшний день крупные торговые сети расширили перечень таких товаров. Торговая сеть "Яблоко" - было 75 позиций, стало 83, торговая сеть "Гузель" - было 66, становится 74, торговая сеть "Пуд" - было 53 номенклатуры, становится 63. "Корзина" - было 38 товаров, стало 44, "Безцен" увеличил с 58 до 78, "Магазинчик" - с 15 до 25 позиций", - отметил он.
Таким образом будут стабилизированы цены на консервы для детского питания (мясные, овощные, фруктовые), смеси сухие молочные для детского питания, кондитерские изделия, крупы, фрукты и цитрусовые, замороженные полуфабрикаты, консервы (овощные, мясные, рыбные).
В супермаркете
В супермаркете
1 из 3
В супермаркете
В супермаркете
В супермаркете
2 из 3
В супермаркете
В супермаркете
В супермаркете
3 из 3
В супермаркете
1 из 3
В супермаркете
2 из 3
В супермаркете
3 из 3
В супермаркете
Кроме того, соглашение устанавливает фиксированную пятипроцентную наценку на пеленки, подгузники, соски, бутылочки, присыпки, кремы для новорожденных, мыло хозяйственное и туалетное, порошок стиральный, туалетная бумага, шампунь, средства личной гигиены и бытовой химии.
"В 2024 году благодаря соглашению нам удалось удерживать ценовую ситуацию на уровне, сопоставимом с показателями субъектов ЮФО. Ожидаем позитивных результатов и в этом году", - отметил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров. Установка предельно допустимых наценок позволит отчасти скорректировать этот процесс, отметили в Совмине.
15 февраля в Крыму скорректировали розничные цены на бензин – это стало возможным после снижения закупочных цен на бирже. На крымских АЗС бензин марки АИ-95 стал продаваться по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 - от 60,70 до 60,79 рублей за литр.
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