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В Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году

В Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году

Финансирование детской оздоровительной кампании в Крыму в этом году увеличено на 500 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом и составляет 2 миллиарда рублей. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T16:01

2025-01-30T16:01

2025-01-30T16:01

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ЕВПАТОРИЯ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Финансирование детской оздоровительной кампании в Крыму в этом году увеличено на 500 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом и составляет 2 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Она добавила, что правительство также будет рассматривать заявки на строительство новых корпусов детских здравниц в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха. Это даст возможность привлечь дополнительные средства на модернизацию соответствующей инфраструктуры в Крыму."В любом случае мы половину путевок приобретаем у других учреждений, которые не относятся к ведению министерства образования. Зато при увеличении коечного фонда наши учреждения будут получать увеличенное государственное задание. Это поддержит отрасль и создаст новые рабочие места. Развитие детского отдыха в Крыму будет продолжаться", - отметила вице-премьер республики.Ранее Елена Романовская сообщила, что в 2024 году в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха построили шесть новых корпусов на 300 мест в двух крымских детских лагерях – "Фортуна" в Евпатории и "Сокол" в Бахчисарайском районе.Крым продолжит участие в программе, заявка на строительство новых корпусов уже подана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионыВ Севастополе построят новые корпуса в детских лагеряхКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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