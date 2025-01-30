В Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году
На детскую оздоровительную кампанию в Крыму выделят 2 млрд рублей в этом году – власти
ЕВПАТОРИЯ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Финансирование детской оздоровительной кампании в Крыму в этом году увеличено на 500 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом и составляет 2 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
"В текущем году увеличена стоимость путевки, это связано с пересмотром тарифов на коммунальные услуги и стоимости питания. Это дало нам возможность увеличить еще и финансирование из бюджета республики. Если в прошлом году из всех источников было затрачено 1,5 миллиарда рублей, то в этом году будет почти 2 миллиарда, включая детские санаторно-курортные учреждения минздрава РК", - сказала Романовская.
Она добавила, что правительство также будет рассматривать заявки на строительство новых корпусов детских здравниц в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха. Это даст возможность привлечь дополнительные средства на модернизацию соответствующей инфраструктуры в Крыму.
"В любом случае мы половину путевок приобретаем у других учреждений, которые не относятся к ведению министерства образования. Зато при увеличении коечного фонда наши учреждения будут получать увеличенное государственное задание. Это поддержит отрасль и создаст новые рабочие места. Развитие детского отдыха в Крыму будет продолжаться", - отметила вице-премьер республики.
Ранее Елена Романовская сообщила, что в 2024 году в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха построили шесть новых корпусов на 300 мест в двух крымских детских лагерях – "Фортуна" в Евпатории и "Сокол" в Бахчисарайском районе.
Крым продолжит участие в программе, заявка на строительство новых корпусов уже подана.
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