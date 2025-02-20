https://crimea.ria.ru/20250220/programma-dlya-uchastnikov-svo-geroi-kryma-startuet-v-respublike-1144337806.html

Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике

Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике

Программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма" стартует в республике. Первое заседание общественного... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:29

2025-02-20T13:29

2025-02-20T13:33

крым

сергей аксенов

герои крыма

время героев

общество

патриотическое воспитание

новости крыма

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кадры

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Программа по подготовке участников специальной военной операции для работы в органах власти "Герои Крыма" стартует в республике. Первое заседание общественного совета программы состоялось в четверг в Крымском федеральном университете, передает корреспондент РИА Новости Крым.В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко, руководители органов исполнительной власти республики, депутаты крымского парламента, представители военно-патриотических организаций.Задача органов власти - оказывать участникам программы максимальное содействие в их профессиональной подготовке, подчеркнул глава региона.Программа "Герои Крыма" реализуется по образцу федеральной программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Цель - подготовка высоко квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, чтобы в дальнейшем они могли работать в органах власти.Как сообщила проректор КФУ Наталья Кармазина, квота для Крыма составляет 50 человек. Из них 20% к 1 декабря этого года должны быть трудоустроены. К 1 октября 2026 года этот показатель должен составить не менее 80%.Каждый из участников будет иметь персональных наставников из числа руководителей органов власти Крыма. Программа также является практикоориентированной.Регистрация на участие в программе начнется 24 февраля и будет проходить в течение пяти недель. К 1 июля завершится этап отбора, а с 15 сентября начнется обучение 50 победителей. Обучение на базе КФУ предусматривает четыре полноценных модуля, со стажировкой в органах власти и программой наставничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, герои крыма, время героев, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, герои сво, кадры, кфу (крымский федеральный университет)