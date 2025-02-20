https://crimea.ria.ru/20250220/sevastopolets-istyazal-3-letnego-malysha-s-molchalivogo-soglasiya-materi-1144332738.html
Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери
Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери
37-летний житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в истязании трехлетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T10:28
2025-02-20T10:28
2025-02-20T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. 37-летний житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в истязании трехлетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что отчим с мая по декабрь 2024 года применял физические наказания в отношении ребенка, используя малозначительные поводы. По данным прокуратуры города, при этом мать, которую раньше уже лишили родительских прав в отношении двух старших детей, на это никак не реагировала.Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, оба опекуна оставили мальчика на улице без присмотра и в это время нарушали общественный порядок. Мальчика изъяли из опасных условий в семье и поместили в социальный приют для детей и подростков.Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело об истязании ребенка в беспомощном и зависимом состоянии направлено в Нахимовский районный суд Севастополя. Прокурор требует взыскания с обвиняемого компенсации морального вреда. В отношении матери возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СКВ Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляжеИзбил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, дети, общество, новости севастополя, происшествия
Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери
Житель Севастополя пойдет под суд за истязания трехлетнего ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. 37-летний житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в истязании трехлетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что отчим с мая по декабрь 2024 года применял физические наказания в отношении ребенка, используя малозначительные поводы.
"Он систематически избивал малыша и иным жестоким способом причинял ему физические и психические страдания. Мать ребенка не придавала значения противоправным действиям сожителя, воспринимая их как воспитательный процесс", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры города, при этом мать, которую раньше уже лишили родительских прав в отношении двух старших детей, на это никак не реагировала.
"В декабре 2024 года избитый ребенок привлек внимание соседки. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции", - уточнили в надзорном ведомстве.
Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, оба опекуна оставили мальчика на улице без присмотра и в это время нарушали общественный порядок. Мальчика изъяли из опасных условий в семье и поместили в социальный приют для детей и подростков.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело об истязании ребенка в беспомощном и зависимом состоянии направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
Прокурор требует взыскания с обвиняемого компенсации морального вреда. В отношении матери возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Расследование продолжается.
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