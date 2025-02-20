https://crimea.ria.ru/20250220/zhitel-leninskogo-rayona-kryma-poluchil-srok-za-gosizmenu-1144335759.html
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T12:54
2025-02-20T12:54
2025-02-20T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 32-летний гражданин России инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.Злоумышленника задержали в ноябре 2024 года. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное о государственной измене в форме шпионажа. Пока приговор законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
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Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
Крымчанин получил срок за сотрудничество с украинской разведкой - ФБС
12:54 20.02.2025 (обновлено: 12:56 20.02.2025)