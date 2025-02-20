Рейтинг@Mail.ru
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250220/zhitel-leninskogo-rayona-kryma-poluchil-srok-za-gosizmenu-1144335759.html
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T12:54
2025-02-20T12:56
госизмена
новости крыма
крым
закон и право
главное управление разведки украины (гур)
шпионаж
феодосия
верховный суд крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144336271_207:0:1803:898_1920x0_80_0_0_03e3380fd71401629573d70d4a30716e.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 32-летний гражданин России инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.Злоумышленника задержали в ноябре 2024 года. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное о государственной измене в форме шпионажа. Пока приговор законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144336271_486:0:1683:898_1920x0_80_0_0_280404f114006b1994f6b63693b02ab4.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госизмена, новости крыма, крым, закон и право, главное управление разведки украины (гур), видео, шпионаж, феодосия, верховный суд крыма, происшествия, приговор, суд
Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену

Крымчанин получил срок за сотрудничество с украинской разведкой - ФБС

12:54 20.02.2025 (обновлено: 12:56 20.02.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, 32-летний гражданин России инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.
Злоумышленника задержали в ноябре 2024 года. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное о государственной измене в форме шпионажа.
"Мужчина осужден на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 100 тыс. рублей", - уточнили в УФСБ.
Пока приговор законную силу не вступил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизмену
В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
 
ГосизменаНовости КрымаКрымЗакон и правоГлавное управление разведки Украины (ГУР)ШпионажФеодосияВерховный суд КрымаПроисшествияПриговорСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности
13:29Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике
13:26Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млн
13:15Снежная буря накроет Крым на три дня
13:08Силы ПВО сбили украинский МиГ-29
12:54Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
12:46Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
12:30Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов
11:49Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
11:38В Симферополе погасят Вечный огонь
11:28"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
11:12Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
11:07В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси
10:57Введет ли Европа войска на Украину – мнение
10:28Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери
10:05В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
10:00В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
09:55Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области
09:45В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
09:33Под Евпаторией стреляют - что происходит
Лента новостейМолния