https://crimea.ria.ru/20250220/zhitel-leninskogo-rayona-kryma-poluchil-srok-za-gosizmenu-1144335759.html

Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену

Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T12:54

2025-02-20T12:54

2025-02-20T12:56

госизмена

новости крыма

крым

закон и право

главное управление разведки украины (гур)

шпионаж

феодосия

верховный суд крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144336271_207:0:1803:898_1920x0_80_0_0_03e3380fd71401629573d70d4a30716e.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 32-летний гражданин России инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.Злоумышленника задержали в ноябре 2024 года. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное о государственной измене в форме шпионажа. Пока приговор законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, новости крыма, крым, закон и право, главное управление разведки украины (гур), видео, шпионаж, феодосия, верховный суд крыма, происшествия, приговор, суд