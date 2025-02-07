https://crimea.ria.ru/20250207/v-sevastopole-za-pokupku-bekov-dlya-ukrainy-osuzhden-zhitel-ispanii-1144002079.html

В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

В Севастополе за финансирование нужд ВСУ осудили гражданина России, который, проживая в Испании, перечислял средства на нужды украинской армии. Он приговорен к... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T16:10

2025-02-07T16:10

2025-02-07T16:10

госизмена

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

прокуратура города севастополя

новости севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе за финансирование нужд ВСУ осудили гражданина России, который, проживая в Испании, перечислял средства на нужды украинской армии. Он приговорен к 12 годам заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.В 2023 году фигурант вместе со своей семьей переехал из Севастополя в Испанию. Проживая там, он с помощью интернета неоднократно перечислял деньги на покупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств, утверждают в пресс-службе."В период с августа 2023 по февраль 2024 года мужчина переводил на их счета денежные средства для целевого обеспечения текущих нужд вооруженных сил Украины. Таким образом он оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - подчеркнули в прокуратуре.Действия злоумышленника были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В 2024 году гражданин вернулся в Севастополь, чтобы продать здесь свое имущество, и был задержан по подозрению в государственной измене.Севастопольский городской суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 300 тыс. рублей.Ранее к 12,5 годам был приговорен гражданин России из Херсонской области, который также регулярно перечислял деньги на нужды украинских боевиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУВ Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военныхЖитель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, севастополь, всу (вооруженные силы украины), прокуратура города севастополя, новости севастополя, крым