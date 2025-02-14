https://crimea.ria.ru/20250214/zhitelnitsa-khersonschiny-poluchila-125-let-za-gosizmenu-1144172262.html
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:30
2025-02-14T13:30
2025-02-14T13:30
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
закон и право
украина
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил подсудимую к 12,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуРоссиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионажКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, закон и право, украина, вооруженные силы россии, новости
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
Жительница Херсонщины передавала сведения о военных РФ спецслужбам Украины - ФСБ