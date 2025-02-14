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Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:30
2025-02-14T13:30
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
закон и право
украина
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил подсудимую к 12,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуРоссиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионажКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
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госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, закон и право, украина, вооруженные силы россии, новости
Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену

Жительница Херсонщины передавала сведения о военных РФ спецслужбам Украины - ФСБ

13:30 14.02.2025
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Установлено, что обвиняемая в 2023 году с помощью мессенджера Telegram неоднократно осуществляла сбор и передачу представителю спецслужбы Украины сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники ВС РФ", - сказано в сообщении.
В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил подсудимую к 12,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ГосизменаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьЗакон и правоУкраинаВооруженные силы РоссииНовости
 
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