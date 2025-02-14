https://crimea.ria.ru/20250214/zhitelnitsa-khersonschiny-poluchila-125-let-za-gosizmenu-1144172262.html

Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену

Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену

33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:30

2025-02-14T13:30

2025-02-14T13:30

госизмена

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

закон и право

украина

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летня жительница Херсонской области получила 12,5 лет колонии за передачу сведений о военных РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил подсудимую к 12,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуРоссиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионажКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ

херсонская область

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, закон и право, украина, вооруженные силы россии, новости