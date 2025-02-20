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Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млн

Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млн - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млн

Бывший адвокат из Симферополя и его подельница получили 11 с половиной лет колонии на двоих по делу о мошенничестве на 1,8 миллиона рублей. Как сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:26

2025-02-20T13:26

2025-02-20T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Бывший адвокат из Симферополя и его подельница получили 11 с половиной лет колонии на двоих по делу о мошенничестве на 1,8 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, соответствующий приговор был вынесен ранее и оставлен в силе после пересмотра дела Верховным судом республики.В 2022 году супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юридической помощью. Адвокат вместе со свой знакомой солгали заявителям, что якобы после явки супруга к следователю его задержат и заключат под стражу, обещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение и получили 1,8 млн рублей, сообщали ранее обстоятельства дела в Следкоме.Таким образом, бывший адвокат проведет в колонии три года, также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 1,5 года. Его сообщница, с учетом уже имеющейся судимости, осуждена к 8,5 годам с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, приговор, верховный суд крыма, суд, мошенничество, новости крыма, правосудие