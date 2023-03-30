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В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер
В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер
85-летняя жительница Керчи поверила телефонным мошенникам, отдала курьеру 180 тыс. рублей, но последний решил не делиться с кураторами и оставил деньги себе... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T11:18
2023-03-30T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 85-летняя жительница Керчи поверила телефонным мошенникам, отдала курьеру 180 тыс. рублей, но последний решил не делиться с кураторами и оставил деньги себе. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, сейчас курьер задержан."Ваш родственник попал в ДТП"Заявление от обманутой 85-летний женщины керченские полицейские получили 28 февраля. Как оказалось, мошенники работали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Поверив аферистам, пенсионерка отдала им крупную сумму.Анонимный звонокВ этот же день участковый принял анонимный звонок: неизвестные сообщили паспортные данные курьера. Проверив информацию, правоохранители задержали 26-летнего гражданина, у которого наши часть денег – остальное злоумышленник потратил."Молодой человек рассказал полицейским, что в одном из мессенджеров обнаружил объявление о быстром и легком заработке в качестве курьера. В переписке связался с анонимным куратором, предоставил ему свои паспортные данные и дал согласие сотрудничать. Следуя полученным указаниям, он отправился по указанном адресу, где пожилая женщина передала ему деньги. Однако переводить деньги куратору он не стал, решив оставить их себе".Теперь в отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный помещен по стражу.Ранее крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". За неделю до этого дистанционные мошенники выманили у крымчан 27,5 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчанЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
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4.7
96
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мошенничество, происшествия, крым, общество, новости, новости крыма, мвд по республике крым
В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер

МВД: 85-летняя керчанка передала мошенникам 180 тысяч рублей

11:18 30.03.2023 (обновлено: 11:26 30.03.2023)
 
© Фото: pixabayМобильный телефон
Мобильный телефон
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 85-летняя жительница Керчи поверила телефонным мошенникам, отдала курьеру 180 тыс. рублей, но последний решил не делиться с кураторами и оставил деньги себе. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, сейчас курьер задержан.

"Ваш родственник попал в ДТП"

Заявление от обманутой 85-летний женщины керченские полицейские получили 28 февраля. Как оказалось, мошенники работали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Поверив аферистам, пенсионерка отдала им крупную сумму.
"Находясь под психологическим давлением и забыв о том, что совсем недавно участковый уполномоченный полиции приходил и рассказывал ей, как не стать жертвой мошенников, женщина все равно поверила преступникам и отдала прибывшему по ее адресу курьеру более 180 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба МВД.

Анонимный звонок

В этот же день участковый принял анонимный звонок: неизвестные сообщили паспортные данные курьера. Проверив информацию, правоохранители задержали 26-летнего гражданина, у которого наши часть денег – остальное злоумышленник потратил.
"Молодой человек рассказал полицейским, что в одном из мессенджеров обнаружил объявление о быстром и легком заработке в качестве курьера. В переписке связался с анонимным куратором, предоставил ему свои паспортные данные и дал согласие сотрудничать. Следуя полученным указаниям, он отправился по указанном адресу, где пожилая женщина передала ему деньги. Однако переводить деньги куратору он не стал, решив оставить их себе".
Теперь в отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный помещен по стражу.
Ранее крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". За неделю до этого дистанционные мошенники выманили у крымчан 27,5 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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