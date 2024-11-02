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В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей
В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей
Бывший адвокат адвокатской палаты Крыма и его сообщница получили 11 лет колонии на двоих за мошенничество с деньгами клиентов. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T12:55
2024-11-02T12:55
приговор
крым
закон и право
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бывший адвокат адвокатской палаты Крыма и его сообщница получили 11 лет колонии на двоих за мошенничество с деньгами клиентов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Злоумышленники пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение. Сперва они предложили клиенту оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.Затем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, они направят на прекращение уголовного преследования, обысков и розыска подозреваемого. Также они пообещали оформить фигуранту инвалидность и изменить квалификацию преступных действий их подопечного.Взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали. Также они не могли влиять на обстоятельства уголовного дела.Преступные действия адвоката и его знакомой пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
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РИА Новости Крым
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В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей

В Крыму адвокат и его сообщница получили 11 лет колонии за обман клиентов на 2 млн рублей

12:55 02.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бывший адвокат адвокатской палаты Крыма и его сообщница получили 11 лет колонии на двоих за мошенничество с деньгами клиентов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в 2022 году супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юридической помощью. Адвокат вместе со свой знакомой разработали план выманивания денег у клиентов. Они солгали заявителям, что якобы после явки супруга к следователю его задержат и заключат под стражу.
Злоумышленники пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение. Сперва они предложили клиенту оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.
Затем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, они направят на прекращение уголовного преследования, обысков и розыска подозреваемого. Также они пообещали оформить фигуранту инвалидность и изменить квалификацию преступных действий их подопечного.
Взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали. Также они не могли влиять на обстоятельства уголовного дела.
Преступные действия адвоката и его знакомой пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью за групповое мошенничество в особо крупном размере бывшему адвокату и женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и восемь лет соответственно. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима", - говорится в сообщении.
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