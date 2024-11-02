https://crimea.ria.ru/20241102/v-krymu-advokat-s-soobschnitsey-osuzhdeny-za-obman-klientov-na-2-mln-rubley-1141564247.html

В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей

В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.11.2024

В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей

Бывший адвокат адвокатской палаты Крыма и его сообщница получили 11 лет колонии на двоих за мошенничество с деньгами клиентов. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T12:55

2024-11-02T12:55

2024-11-02T12:55

приговор

крым

закон и право

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости крыма

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141564417_0:0:1269:715_1920x0_80_0_0_a642163e943e7ebef32c23796a74313c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бывший адвокат адвокатской палаты Крыма и его сообщница получили 11 лет колонии на двоих за мошенничество с деньгами клиентов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Злоумышленники пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение. Сперва они предложили клиенту оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.Затем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, они направят на прекращение уголовного преследования, обысков и розыска подозреваемого. Также они пообещали оформить фигуранту инвалидность и изменить квалификацию преступных действий их подопечного.Взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали. Также они не могли влиять на обстоятельства уголовного дела.Преступные действия адвоката и его знакомой пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, крым, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, мошенничество, видео